NAJAVA TODORIĆEVIH ODVJETNIKA: ‘Namjerava podići arbitražnu tužbu zbog Zakona o Agrokoru, to je samo pitanje vremena’

Odvjetnici Ivice Todorića, Jadranka Sloković i Čedo Prodanović, najavili su da Todorić namjerava podiću arbitražnu tužbu zbog Zakona o Agrokoru, a kada će se to dogoditi, samo je pitanje vremena, piše N1.

Sloković: ‘To je kao arbitraža između Ine i Mola’

Jadranka Sloković rekla je da će ‘očito biti više arbitraža’ i dodala da je to ‘otprilike kao arbitraža između Ine i Mola’.

Upitana može li arbitraža dovesti u pitanje nagodbu, Sloković je odgovorila:

‘Neće stići, ali može imati određenog utjecaja. Podignuli smo prijedlog za ispitivanje ustavnosti lex Agrokora i tražimo privremenu mjeru obustave tog zakona.’

Kada je riječ o izručenju Ivice Todorića Hrvatskoj, odvjetnici su rekli da se to sigurno neće dogoditi u travnju. Objasnili su da bi žalba njegov dolazak u Hrvatsku odgodila za sigurno nekoliko mjeseci.

‘Ide žalba i neke stvari će se morati raščišćivati’

‘Ide žalba i neke stvari će se morati raščišćavati. Todorić smatra da će mu ako dođe u Hrvatsku biti ruke vezane i smatra da mu je lakše braniti se na ovaj način’, rekli su odvjetnici u emisiji Pressing N1 televizije.

Komentirali su i Todorićevu tvrdnju da je bio prisiljen potpisati Zakon o Agrokoru. Prodanović i Sloković su rekli da mu vjeruju, ali još uvijek nisu vidjeli poruke koje on spominje već neko vrijeme na svojem blogu.

‘Prije svega on je govorio o porukama koje su išle drugim ljudijma i njemu, on kaže da to ima simljeno’, rekla je Sloković.

‘Mi mu vjerujemo dok se to ne demantira. Rekao je da ima određenu korespondenciju koju nam nije pokazao. Prije svega on je govorio o porukama koje su išle drugim ljudima i njemu, on kaže da to ima snimljeno’, kažu odvjetnici Ivice Todorića.