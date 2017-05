MOBILIZACIJA U HDZ-ovoj UTVRDI: Evo u kojoj je županiji na izbore izašlo najviše, a u kojoj najmanje birača

Nešto manje od 1,2 milijuna birača, 35,2 posto, gotovo isto kao i prije četiri godine, izašlo je do 16,30 sati na nedjeljne lokalne izbore, objavilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP) u 17 sati.

Do 16,30 sati glasovalo je milijun i 190 tisuća birača, prije četiri godine svoju je dužnost do tog vremena obavilo milijun i 184 tisuće birača, dakle šest tisuća manje. U postotcima, odaziv je ove godine oko 2,2 posto veći nego 2013. No, treba napomenuti da se prije četiri godine odaziv mjerio do 16 sati, te da ove, u odnosu na 2013., glasuje 39.500 birača manje, navode iz DIP-a.

Gospić je grad s najvećim odazivom (51,9 posto), slijede ga Krapina (43,1) i Varaždin (36,9 posto). Najmanje građana na birališta je izašlo u Rijeci, svega 27,7 posto.

Potpredsjednica DIP-a Ana Lovrin upravo na #n1info :: najveca izlaznost medju gradovima u Gospicu, najmanja u Rijeci #lokalni17 pic.twitter.com/JaPzM7oyVA — Antonio Zavada (@azavada) May 21, 2017

Među županijama, po odazivu prednjače Ličko-senjska – 48,1 posto i Dubrovačko-neretvanska županija 42,3 posto, dok je najslabiji odaziv u Osječko-baranjskoj – 31 posto i Požeško-slavonskoj županiji 31,7 posto birača.

Izborni dan protječe mirno, nema dojava o ekscesima, a po izvješću MUP-a zabilježena je samo jedan povreda javnog reda i mira, izvjestila je potpredsjednica DIP-a Ana Lovrin.

Glasovanje traje do 19 sati, a tada se zatvara 6618 biračkih mjesta i završava dvodnevna izborna šutnja.