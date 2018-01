NAČELNIK SMANJUJE PLAĆE TETAMA U VRTIĆU DA BI PLATIO UHLJEBE U OPĆINI: ‘Dobivat će oko 500 kn manje’

‘Naslijedio sam dug od 1,8 milijuna kuna. Čak 304 računa nisu bila plaćena i zbog toga nam je neko vrijeme bio isključen i plin.’

Novi načelnik Novigrada Podravskog kraj Koprivnice, SDP-ov Zdravko Brljek, odlučio je smanjiti plaće tetama u vrtiću, a povećati ih onima koji rade u općini. Sve objašnjava ‘čišćenjem nereda’ kojeg je zatekao kad je došao na mjesto načelnika, a kaže da se u općini nije znalo ‘tko pije, a tko plaća’, piše 24 sata.

Nered u financijama

‘Dolaskom na tu funkciju zatekao sam nered u općinskim financijama. ‘Naslijedio’ sam dug od 1,8 milijuna kuna. Čak 304 računa nisu bila plaćena i zbog toga nam je neko vrijeme bio isključen i plin. Zaposlenicima koji rade u općini su u dva navrata skinute plaće koje su dosezale i do 7000 kuna. Sad su plaće u rasponu između četiri i pet tisuća. Tad smo rekli da ćemo, čim se financijska situacija popravi, zaposlenima popraviti plaće, ali za nekih 1000 kuna’, rekao je Brlek i dodao da svi trebaju snositi posljedice financijskih problema, pa tako i odgajateljice, bez obzira što nisu krive za takvo stanje.

Tete neće prihvatiti ništa manje od zakonski propisane plaće

Objašnjava da tete u vrtiću sada imaju plaće između šest i sedam tisuća kuna, a nakon smanjenja bi imale oko 500 kuna manje, kako bi se za nekoliko mjeseci plaće izjednačile za zaposlenike u vrtiću i one u općini. Tako bi svi imali oko 6.000 kuna plaće, a načelnik kaže da niti njegova plaća ne prelazi taj iznos. Prijedlog smanjenja plaća za one koji rade u vrtiću skinut je s dnevnom reda Općinskog vijeća zbog brojnih kritika, no Brljek i dalje ustraje na svojoj ideji i tvrdi da će, čak i nakon smanjenja plaća, tete u vrtićima u Novigradu Podravskom biti među najbolje plaćenima u okolici. To pitanje namjerava riješiti do sredine godine.



Ravnateljica tamošnjeg Dječjeg vrtića, Sanjica Vanđija, čija je plaća utvrđena zakonom na 6.500 kuna, kaže da za najavljeno smanjenje plaća još uvijek nema službene potvrde. Tete su ipak nezadovoljne i reakcija na ovu najavu je bila burna, a tvrde da će se boriti za svoja prava i neće pristati na plaću manju od zakonski propisane, a to je 5421,54 kune plus naknada za prijevoz, piše 24 sata.