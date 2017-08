NAČELNIK OPĆINE UZ PLAĆU OD 10.000 KN NAUMIO VOZITI AUTOBUS VIKENDOM: Ipak su ga odbili

Na lokalnim izborima potkraj svibnja ove godine, Tomislav Prtenjača i njegova nezavisna lista pobijedili su u općini Polače kod Zadra, pa je Prtenjača postao načelnik općine s plaćom od desetak tisuća kuna.

Do svibanjskih izbora Prtenjača je radio kao vozač autobusa u zadarskom prijevoznom poduzeću Puntamika Line. A dva mjeseca nakon preuzimanja dužnosti načelnika općine, Prtenjača se zaželio svog starog posla.

Povjerenstvo mu dalo zeleno svjetlo

Koliko god zvučalo nevjerojatno, Prtenjača je od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zatražio očitovanje može li istodobno biti načelnik općine, a vikendom vozač autobusa, piše zadarski.hr. On je najavio da bi kao vozač radio najviše 15 sati tjedno (vikendom) i to samo kada bi mu dužnost profesionalnog općinskog načelnika to dozvoljavala.

Još nevjerojatnije zvuči da Povjerenstvo nije vidjelo ikakvu zapreku njegovom zahtjevu. Naime, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dozvolilo je Prtenjači da u slobodno vrijeme vozi autobus, ali da ih obavijesti o iznosu plaće koju bi tako zaradio.



Bivši poslodavac ‘upalio’ crveno svjetlo

No, Prtenjačin bivši poslodavac nije bio popustljiv kao Povjerenstvo, pa je glatko odbio njegov zahtjev da vozi autobus vikendom ili kada mu načelničke obaveze to dozvole.

Vlasnik Puntamika Linea, kako piše zadarski.hr, navodno je Prtenjači odgovorio da mu nepada na pamet raspored svojih profesionalnih vozača mijenjati ili ga usklađivati tijeom vikenda s rasporedom profesionalnog načelnika Općine Polača.