NA WEEKEND MEDIA FESTIVALU I O AGROKORU: ‘Kad je izbila kriza sve iskomunicirali pogrešno’

Konferencijski dio Weekend Media Festivala u subotu je otvorio panel “Agrokor naš svagdašnji” o komunikaciji Agrokora prema medijima u vrijeme krize u kojemu je iznesena ocjena da je “Agrokor u komunikaciji krize sve odradio pogrešno”.

“U liniji komuniciranja bilo je previše ljudi koji su neformalnim kanalima nudili najluđe moguće priče čak i kad je bilo očigledno da je sve gotovo. Kao, primjerice, da su dobili ogroman novac od Kineza, to je bila dosta ozbiljna sramota“, rekao je Gojko Drljača, zamjenik glavnog urednika Jutarnjeg lista.

NE ZNAJU ŠTO BI REKLI? Nakon današnjih oštrih optužbi Ivice Todorića, izvanredna uprava Agrokora – nema komentara

“Samo pet posto informacija došlo je iz kompanije”

Direktorica komunikacijskog ureda “Colić, Laco i partneri” Violeta Colić, koja je i sama prije pet godina bila u komunikacijskom timu Agrokora, mišljenja je kako je cijela komunikacija oko krize bila pogrešna.



“Kada se dogodi kriza, jedino što nemate kao mogućnost je da odlučite ne komunicirati. Agrokor se odlučio upravo na tu opciju. Interes ne nestaje, okrenut će se drugim sugovornicima i tražiti informacije na drugim mjestima. Čak 95 posto informacija je došlo iz drugih izvora, a samo pet posto iz kompanije,” istaknula je Violeta Colić.

Početak drugoga dana Media Festivala, koji je u petak počeo u Rovinju i okupio gotovo 4500 sudionika, obilježile su i teme angažiranja mlađe publike ozbiljnim vijestima, digitalne transformacije gospodarstve te tema vizualizacije zvuka.

TODORIĆ NE MIRUJE – PRIJETI RAZOTKRIVANJEM MUTNIH POSLOVA VLADE: ‘Agrokor mi je otela neodgovorna politička sila, imam dokaze’

Društvene mreže omogućile radiju da producira sliku

O tome kako je radio uspio postati jači nego ikada uz TV koji diktira medijsku scenu, razgovarali su u Rovinju medijski stručnjaci iz Australije, Austrije i Hrvatske. Posebna gošća bila je pjevačica Mia Dimšić, koju su panelisti predstavili kao dobar primjer “vizualiziranog zvuka”‘.

“Klasična podjela TV-radio nestaje jer sada i radio producira vizualne sadržaje. Društvene mreže omogućile su radiju da nadomjesti sliku, komponentu koja mu je nedostajala,” izjavila je programska direktorica Antene Zagreb Katarina Sučić te dodala da “ako je sadržaj dobar, onda će naći svoj put”.

Društvene mreže bile su tema predavanja “One on one: Kako dobiti veliku publiku za ozbiljne vijesti”. Nagrađivani urednik online rubrike britanskog Channela 4 Jon Laurence kazao je da su kod videa produciranih za društvene mreže najvažnije prve tri sekunde u kojima, kako je rekao, “morate izazvati emocije i korisnicima reći zašto bi im trebalo biti stalo do vašeg sadržaja”.

“Tri najvažnije stvari o kojima vodimo računa pri proizvodnji videa su emocije, identitet i mobile. Ovo je iznimno bitno za sve industrije, a mobile posebno ako se bavite novinarstvom,” rekao je Laurence.

DIREKTOR NET.HR-A UZ NAJVEĆE IZDAVAČE U REGIJI: ‘Facebook je velika prilika za medije, a siguran sam da uskoro nećemo više govoriti o TV budžetima’