NA VLADI PRIČALI JEDNO, OBJAVILI NEŠTO SASVIM DRUGO: Koliko će u stvari iznositi pristojbe za osobne, putovnice…?

Koliko će zapravo iznositi pristojbe što ih je na svojoj posljednjoj sjednici odlučila smanjiti hrvatska Vlada?

Pitanje je to koje se postavlja kada se usporede podaci sa sjednica Vlade i oni što su objavljeni samo 24 sata kasnije na vladinoj službenoj web stranici. Nije isključeno da će nešto treće pisati u uredbi o upravnim pristojbama nakon što ona bude objavljena u Narodnim novinama.

Jedan iznos na sjednici, drugi nakon nje

Kako upozorava Novi list, na sjednici Vlade objavljeno je da će izrada putovnica biti jeftinija 20 kuna, dok je dan kasnije objavljeno da će se za nju izdvojiti 35 kuna manje. Umjesto dosadašnjih 390 kuna koštat će 355 kuna.

Novi tekst uredbe donosi još veće pojeftinjenje žurne izrade putovnice. Ona je do sada koštala 685 kuna, od čega 465 kuna otpada na same troškove izrade putovnice, koji i dalje ostaju isti. No, država smanjuje upravnu pristojbu na 140 kuna, pa će žurna izrada putovnice ubuduće koštati 605 kuna, 80 kuna manje nego prije.

Izmjene preko noći

Jeftinije će biti ishoditi i rješenje za primitak u hrvatsko državljanstvo i to za 450 kuna, a za čak 1.080 kuna manje nego do sada Hrvatska će svojim državljanima odobravati otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva. Uz to, u novoj verziji nema upravne pristojbe koja bi se naplaćivala na izvatke iz matice rođenih, umrlih ili vjenčanih.

Kako je moguće da se preko noći promijenio tekst uredbe i koja je zapravo prava uredba te jesu li ministri svoj glas dali uredbi koja je objavljena dan ranije na službenim stranicama Vlade ili novoj, koja se pojavila 24 sata nakon što je izglasan? Iz Vlade su Novom listu objasnili da je pravi tekst uredbe onaj koji je u petak ujutro objavljen na Vladinim stranicama, da su taj prijedlog, onaj s jeftinijim pristojbama, ministri i izglasali i da će taj tekst uredbe biti i objavljen u Narodnim novinama i krenuti u primjenu od 1. veljače.

Dogovori u posljednji čas

Krivi tekst prvotno je objavljen zabunom zbog određenih tehničkih problema.

U stvari se radilo o finalnim dogovorima među resorima oko novih tarifa, jer su se cijene pristojbi dogovarale do posljednjeg trenutka, odnosno i dan prije sjednice Vlade. U hodu su se mijenjale, budući da pojedina ministarstva nisu lako pristajala na snižavanje pristojbi, pa je konačna verzija očito u Ministarstvu financija načinjena u posljednji trenutak. Posljedica je da je u jednom trenutku u Vladi završio elektronički zapis neke radne verzije.