NA SNAZI PREDIZBORNA ŠUTNJA: Nema slanja SMS-ova, nagovaranja, postavljanja plakata…, a za kršenje predviđene masne kazne

Pred nedjeljni, drugi krug lokalnih izbora u kojem osam županija, Grad Zagreb koji ima status grada i županije, te 54 grada i 102 općine biraju svoje čelne ljude, u ponoć s petka na subotu nastupa dvodnevna izborna šutnja, koja traje do nedjelje, 4. lipnja u 19 sati, kada se zatvaraju birališta.

Šutnja vrijedi za cijelu državu, za sve izborne sudionike i za sve medije, ističe potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Vesna Fabijančić Križanić, te podsjeća da su nedjeljni izbori lokalni kao i oni 21. svibnja, samo je ovo drugi krug.

Dakle, vrijede potpuno ista pravila i iste kazne za kršenje šutnje kao i za prvi krug, precizira Fabijančić Križanić.

Za kršenje šutnje zakon propisuje novčane kazne od tri tisuće do čak pola milijuna kuna. Sa 3.000 kuna može biti kažnjena fizička osoba koji krši izbornu šutnju, od 10 tisuća do 30 tisuća kuna kandidati, a od 100 tisuća do 500 tisuća kuna pravne osobe, u koje ‘spadaju’ i mediji.



DIP poziva sve izborne sudionike da poštuju izbornu šutnju, da u medijima ne objavljuju promidžbene poruke, kao ni fotografije kandidata, da ne postavljaju nove plakate, da biračima ne telefoniraju i ne šalju im sms poruke ili elektroničku poštu, da se suzdrže od postavljanja novih promidžbenih sadržaja na društvenim mrežama…

Biračima ne slati sms-ove, telefonirati …

Dok traje izborna šutnja, kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike i župane ne smiju javno predstavljati programe biračima, nagovarati ih za koga da glasuju. Zabranjeno je objavljivati procjene izbornih rezultata kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora.

Nakladnici medija dužni su, pak, u vrijeme izborne šutnje ukloniti iz svojih programskih sadržaja sve što predstavlja izbornu promidžbu, kao što su primjerice reklame, linkovi i slikovni link-oglasi („banneri“) na portalima koji vode na internetske stranice izbornih sudionika.

Prema podacima koji nisu konačni (dostavila su ih 323 od 576 povjerenstava), zbog povrede izborne šutnje u prvom krugu lokalnih izbora nadležna su povjerenstva zaprimila 64 prijave, a DORH-u je podnijeto 28 obavijesti, odnosno prijava.

Nakon izbora imat ćemo detaljnije podatke o tome, najavila je Fabijančić Križanić.

U nedjeljnom, drugom krugu lokalnih izbora biraju se župani u 9 županija, računajući i Zagreb koji ima status grada- županije, gradonačelnici 54 grada, te načelnici 102 općine. Pravo glasa ima 2 milijuna 791 tisuća birača.