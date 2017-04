NA SLJEMENU PAO SNIJEG: Zima nakratko zamijenila proljeće, izdano posebno upozorenje za drugi dio tjedna

Nakon razdoblja iznadprosječno toplog vremena, u Hrvatskoj se u tjednu iza Uskrsa očekuje znatan pad temperature zraka, slab snijeg jutros pada na Sljemenu, dok se u gorskoj Hrvatskoj ovog tjedna očekuje stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, a u nizinama kiša, doznaje u utorak u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ).

DHMZ posebno upozorava voćare i vinogradare da se već u prvoj polovici tjedna u gorju očekuje jutarnji mraz, a u drugoj polovici tjedna mraz je izgledan i u nizinama unutrašnjosti Hrvatske. Prema najnovijim prognostičkim izračunima, vjerojatnost za mraz najveća je krajem ovog tjedna, u petak i subotu. Preko Hrvatske prolazi hladna fronta i uz zahladnjenje, u gorskoj Hrvatskoj očekuje se i snijeg uz moguće stvaranje snježnog pokrivača.

Ovog će tjedna biti i vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren, povremeno i jak sjeverac, a na Jadranu buru, koja će u srijedu i četvrtak imati olujne, pa i orkanske udare, navode iz DHMZ-a.





Meteorolozi DHMZ-a za danas prognoziraju promjenljivo do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. U gorskoj Hrvatskoj ponegdje snijeg uz moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača.

U Dalmaciji u početku sunčano, a od sredine dana mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu od sredine dana umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, a na južnom dijelu većinom jugo. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.