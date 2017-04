NA IZBORE VEĆ U LIPNJU? Pred Plenkovićem su tri velike prepreke, a Petrov još može izaći kao pobjednik

HDZ je ekspresno skupio dovoljno potpisa za opoziv Petrova sa čela Sabora, no prvi čovjek Mosta još može izaći kao pobjednik, a ako ništa, u svom padu povući za sobom i Vladu. U tom slučaju, na izbore bi mogli već u lipnju.

Nakon dramatične smjene Mostovih ministara, HDZ je vrlo brzo skupio potpise za smjenu Petrova, no to i nije bilo toliko teško obzirom na to da su oporbeni HNS i IDS to jedva dočekali.

‘NE KOKETIRAMO NI S KIM I NE SUDJELUJEMO U PRESLAGIVANJU’: Vrdoljak otkrio kako će se HNS postaviti u krizi Vlade

No to, ako je suditi po Petrovu, neće spriječiti raspravu o ministru Mariću u srijedu, a Plenkovića čekaju tri velike prepreke, piše Slobodna.



SKUPLJENI SU POTPISI PROTIV PETROVA, ON JE ODMAH REAGIRAO: ‘Prvo ćemo raspravljati o Mariću. Nećemo se igrati kao što se igrao Karamarko’

1. Uz Most 79 zastupnika bi rušilo Marića

Za Marićev opoziv glasat će 37 SDP-ovaca, a očekuje se da će im se pridružiti klubovi HNS-a i HSU-a (11 zastupnika), HSS-a (pet zastupnika), IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku (četiri zastupnika), Živog zida i Snage (četvero zastupnika). Ukupno je to 61 zastupnik. Brojka se može popeti do 64 u slučaju da dobiju podršku Ivana Lovrinovića i dvojice njegovih zastupnika iz stranke Promijenimo Hrvatsku. S Klubom zastupnika Mosta dolazi se do 79 ruku.

To je i prvi test za Plenkovića, jer ako Marić padne, onda je jasno da Plenković ne drži većinu u Saboru.

2. Sruše Petrova, ali što onda?

Dan kasnije, glasa se o smjeni Petrova i imenovanju novog predsjednika Sabora. Prvi čovjek Mosta, gotovo je sigurno, odlazi sa čela Sabora, no veći je problem imenovanje novog – Gordana Jandrokovića. U 79 skupljenih potpisa za smjenu ulazi i HNS i IDS koji su jasno rekli da neće podržati novog predsjednika. Ako HDZ ne uspije skupiti glasove za Jandrokovića, posao predsjednika Sabora nakratko mogu obavljati zamjenici, no tada su izbori neizbježni.

Koliko grčevito HDZ pokušava doći do podrške otkriva i to što su potporu tražili od Ivana Pernara. No on ih je odbio”.

“Našao sam se u neugodnoj situaciji jer smatram da Jandroković dobro vodi sjednice, da je fleksibilan i ne prekida me u raspravama, ali svjestan sam da ljudi na to ne bi gledali kao na potez napravljen na osnovi ljudskih odnosa nego bi na to gledali kao na političku priču. Neću potpisati za njegov izbor”, objasnio je Pernar.

3. Nitko mu se ne smije razboliti

Ako Plenković ne uspije skupiti većinu, na izbore bi mogli već 4. lipnja. Uspije li, čeka ga još jedan važan korak – potvrda novih ministara.

U situaciji u kojoj je svaki glas važan, na tom trećem koraku postoji još jedan problem – predsjednika Sabora bira većina prisutnih članova, a nove ministre morala bi potvrditi natopolovična većina svih zastupnika. Dakle, svih 76 zastupnika mora biti na sjednici…

SVE O NOVOJ KRIZI U VLADI ČITAJTE U NAŠEM SPECIJALU