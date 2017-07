NA HRVATSKOJ IBIZI TEŠKO ĆETE PRONAĆI HRVATA, A JASNO JE I ZAŠTO: Tko si može priuštiti jedan ovakav izlazak?

Zrće već godinama nazivaju hrvatskom Ibizom, no na popularnoj plaži koja je ovih dana domaćin poznatih glazbenih festivala, cijene su sve samo ne onakve na kakve su Hrvati navikli. Zbog toga se u žiži zbivanja rijetko pronalaze domaći turisti i mladež. Cijene su, očekivano, u najmanju ruku paprene.

Dođete li automobilom, prvih sto kuna iz novčanika će vam izbiti parkiranje. Plaža sama po sebi nudi bezbroj usluga – od hrane i pića do seks lutki, bonga ili pedikure Garra rufa ribicama pa do tetovaža. Zagrebačka majstorica tetovaže redovito odrađuje sezonu na Zrću, a tetoviraju se uglavnom stranci.

Na Zrću je i sve više srednjoškolaca, koji se umjesto za španjolski Lloret de Mar odlučuju za Zrće kao destinaciju za maturalno putovanje. Na Zrću, naime, srednjoškolci ne potroše gotovo ništa.

Školarci se snađu pa uštede

‘Klinci cugu kupuju u dućanu i piju u hotelima i apartmanima, jedu u pekarnicama u gradu, a štede do te mjere da umjesto obične vode kupuju onu destiliranu jer je jeftinija’, kazala je tattoo majstorica.



Tetovaža je jedino što na hrvatskoj Ibizi možete kupiti po cijenama jednakim ili sličnim kao u Zagrebu. Svemu ostalome cijena je brutalno nabijena – paketić žvaka na kiosku stoji 12 kuna, pomfrit se prodaje za 30, kebab za 50, a šalica svježeg voća za 40 kuna. Pivo Becks od 0.33 stoji čak 35 kuna. Na Zrću se prodaju i energetski sladoledi za 18 kuna, a iako služi za osvježenje, mnogi ga ubacuju u čaše s alkoholom.

Publika se razlikuje ovisno o vrsti festivala

Ivan Tomić, Vlasnik Cromedica, privatne tvrtke za pružanje medicinskih usluga na festivalima i drugim javnim okupljanjima, kaže kako je publika na Fresh festivalu drukčija od one koja se okupila na Hideoutu.

‘Ovo je mnogo drukčija publika nego na festivalima elektroničke glazbe. Puno se pije i puši se trava, ali to je manje-više to. Dok smo za trajanja nedavno završenog Hideouta imali i po dvadesetak intoksiciranih pacijenata dnevno, mahom bez svijesti, na Fresh Islandu ih bude možda dvoje na dan’, rekao je. Za vrijeme trajanja Hideouta potrošili su veliku količinu vrećica s infuzijom, no na Freshu su najviše odlazili flasteri i aspirini.