MUP-ova REFORMA: Registracija je u policiji bila jeftinija za 110 kuna, a odsad toga više nema

Stanice za tehnički pregled u 2016. na račun naknada i troškova uprihodile su 721 milijun kuna. Od toga su zadržale 78 posto, dok je krovna organizacija stanica, Centar za vozila Hrvatske (CVH), dobio 9,8 posto, HAK 5,1 posto te MUP za prometnu preventivu osam posto.

Riječ je o naplati poslova koji prethode registraciji i produljenju prometne dozvole (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste). Za nekoliko minuta posla na šalteru službenik Stanice za tehnički pregled ubere 57,65 kuna za registraciju te još toliko za ovjeru prometne što zbrojeno donese 115 kuna. CVH daje tehničku i stručnu podršku STP-ovima, a HAK obavlja stručni nadzor pa je stoga cijena produljenja prometne u STP-u 11,3 kune, dok je u policiji bila pet kuna, jednako koliko je iznosilo i produljenje do 1. siječnja.

“To su složeni i odgovorni poslovi. Službenik provjerava vjerodostojnost dokumenata i tehničkih značajki i namjene vozila kako bi mogao odrediti visine propisanih obveza i jesu li one uplaćene točno prema ovlaštenim korisnicima, a na kraju smjene još mora sastaviti izvješća obračuna. Kod ovjere prometne dozvole još se mora provjeriti postoji li prometna kazna vlasnika vozila ili ovrha nad automobilom, a mora se voditi i dokumentacija i sve se mora dostaviti MUP-u. Za to je potrebna odgovarajuća informatička oprema, stručno osoblje i njihovo vrijeme, kao i održavanje cijelog sustava. Za sve to je predviđeno kalkulativno vrijeme od 10,7 minuta”, pojasnili su za Večernji list iz Centra za vozila Hrvatske.

Radije plaćaju skuplje, no odlaze dalje

U STP-u je produljenje registracije, koje se i do sada moglo napraviti, zaista bilo brže obaviti nego još ići na policiju i uštedjeti 75 kuna. Pa je tako to obavilo oko 1,832.000 vlasnika vozila od ukupno oko 1,85 milijuna, koliko ih je lani produljilo registraciju automobila u Hrvatskoj. Neki nisu znali, ali najviše ih je svjesno platilo više kako bi izbjeglo dodatan odlazak u policiju često i na drugi kraj grada.



STP-ovi će ove godine imati izdašan dodatni prihod i na temelju promjene vlasništva vozila koja se registriraju. “Vlada je Uredbom o tarifi upravnih pristojbi od 1. veljače 2017. smanjila iznose pristojbi za prvu registraciju vozila, promjene vlasništva vozila i izdavanja prometne dozvole zbog popunjenosti na 15 kuna, a za produljenje (ovjeru) važenja prometne dozvole naplaćivala se upravna pristojba u iznosu od pet kuna”, navode u MUP-u ističući kako su prijenosom poslova registracije vozila na STP-e pojednostavili postupak i rasteretili policijske postaje zbog čega će dio svojih djelatnika moći rasporediti na poslove na kojima su potrebniji.

Ogroman prihod

Prema podacima policije, samo je 16.834 produljenja registracije vozila od ukupno oko 1,850.000 produljenja obavljeno u MUP-u, a svi ostali to su napravili u stanicama za tehnički pregled plativši njihove usluge 110 kuna više nego u policiji. Na temelju produljenja registracija STP-ovi su uprihodili oko 211,460.200 kuna (115,3 kuna po vozilu), a na temelju redovitih tehničkih pregleda 501,223.032 kune.

To ukupno iznosi 712,683.232 kune, a kad se dodaju i tehnički pregledi za ostalih 482.053 vozila obavljenih 2016. kao i drugih prihoda poput skupih naknada koje ubiru od naplate za naknadu za okoliš i naknade za ceste, dolazimo do prihoda većih od milijardu kuna.