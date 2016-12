MUP KONAČNO PREISPITUJE ZAKONITOST: Tko stoji iza privatne tvrtke koja zarađuje milijune na državnim poslovima?

Ministar Vlaho Orepić najavio je kako će prvi put od privatizacije Centra za vozila Hrvatske preispitati dio Zakona o sigurnosti prometa na cestama, na koji ga je upozoravala Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja po kojoj privatizirana tvrtka zarađuje milijune na državnim poslovima, piše RTL.

Centar za vozila Hrvatske od 1993. godine nije u državnom vlasništvu, ali u protekle 23 godine, nakon privatizacije u kojoj je vlasništvo dobilo nekoliko dioničara, zarađuje milijune na javnim poslovima. Zakonsko je to pravo koje su stekli upravo privatizacijom. No, na njega je proteklog proljeća upozorila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, jer Centar je jedini koji taj posao obavlja u RH.

“Agencija je MUP-u skretala pozornost na potrebu ozbiljnog razmatranja izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama u tom segmentu, na način da se razdvoje javne ovlasti reguliranja djelatnosti tehničkih pregleda vozila od obavljanja tehničkih pregleda u stanicama za tehnički pregled…”

No, sve do danas na to upozorenje nitko nije reagirao. Sada, pak, ministar Vlaho Orepić najavljuje preispitivanje pozicije te tvrtke. “Uistinu tema zahtjeva kvalitetnu analizu i ono što mogu potvrditi da će brzo biti aktualna ta tema o kojoj ćemo razgovarati i to javno dobro približiti građanima”, poručuje Orepić.



Rješenje o privatizaciji Centra potpisao je ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak ’93. godine. Otkrio nam je i zašto. “Koliko se ja sjećam, MUP je bio u sukobu interesa da s jedne strane ima nadzor nad ispravnošću vozila, a s druge strane kontrolira tu ispravnost. Tako da se ja ne sjećam detalja, ali trebalo bi preispitati, zašto bi netko imao monopol ako nije potrebno”, kaže Jarnjak.

Vlasnici policijski kadrovi?

Nakon privatizacije, većinski vlasnik postaje nekadašnji šef tehničkih pregleda u jugoslavenskom SUP-u Stipo Lozić Baškarad, a potom se u Upravi nižu još neki policijski kadrovi. Stoga se sumnja da oni i drže dionice Centra.

No, od vlasnika je RTL uspio doći tek do Zinajde Stuhne – vlasnica jedne dionice i članica Nadzornog odbora. Tvrdi da je njezina dionica nevažna, a sva nagađanja da su stvarni dioničari bivši čelnici MUP-a, pa neki i nekadašnjeg SUP-a – naziva smiješnima.

Neslužbeno se doznaje da je čak i DORH prije nekoliko godina provjeravao poslovanje Centra, no službene istrage nije bilo. Stoga na Orepiću ostaje da napravi analizu svega nakon čega bi se mogli razotkriti i stvarni vlasnici Centra koji je u posljednjih 20 godina zaradio nekoliko stotina milijuna kuna.