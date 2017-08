MUČNI I DUGOTRAJNI PROCESI KOJI MOGU BITI OPASNI ZA DJECU: Sud kaznio majku jer nije dala ocu da vidi svoju kćer

Zbog pravne borbe oko malog Cesarea, dječaka iz Splita kojeg je majka Nina Kuluz prije sedam godina odvela od oca Alessandra Avenatija iz Italije i zbog kojeg su se prije dva mjeseca na noge digle stotine ljudi u Splitu želeći spriječiti povratak dječaka ocu, što je naložio sud, borbe roditelja oko djece ponovno su došle u fokus javnosti. Javnost još prati i sudski okršaj Severine i njezinog bivše partnera za skrbništvo nad malenim Aleksandrom.

Riječ je o mučnim procesima, čija je dugotrajnost, kako tvrde stručnjaci iznimno opasna za djecu. Nedavno je jedan takav spor rješavao Općinski sud u Velikoj Gorici, te kaznio majku koja nije dala svom bivšem suprugu da viđa kćer. Dobila je uvjetnu osudu – tri mjeseca zatvora s rokom kušnje od jedne godine.

Sud je i majci i ocu dodijelio skrbništvo

Prema presudi, 34-godišnja majka u više navrata prošle godine nije predala ocu dijete iako je imao pravo na susret. Skrbništvo je, naime, određeno još 2014. godine. Sud je odredio da otac ima pravo druženja s kćerkicom svaki drugi vikend.

No, kada se otac 16. i 23. siječnja pojavio na vratima majka mu nije dozvolila da vidi kćer. Učinila je to ponovno 23. lipnja, da bi početkom srpnja na deset dana otišla s kćerkom na more, pa tako otac nije mogao provesti ljetne praznike s djetetom.

Utvrđeno je kako je prekršila Kazneni zakon time što je onemogućila provođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta.

Majka: Dijete je nakon susreta s njim bilo agresivno

Majka je u svojoj obrani tvrdila kako se na ove poteze odlučila jer je dijete, kad bi se vratilo od oca, bilo u šoku, nije ju htjelo gledati i bilo je agresivno.

‘Kada sam to spomenula bivšem mužu on me nije želio slušati. Sjećam se vikenda kad je kćer bila kod njega, a cijeli vikend nije mi se javio. Zato sam bila stalno u brizi. Nikad mi se nije javljao, niti mi je dozvolio da upoznam ženu s kojom je živio. Zato sam odlučila da mu ne dam kćer. Nisam to radila namjerno, već zbog dobrobiti djeteta”, tvrdila je optužena majka.

Otac: Sve sam prijavi policiji i Centru

Otac je pak posvjedočio kako je više puta došao po kćer, ali bi mu bivša supruga dala neko obrazloženje zbog kojeg mu ne dozvoljava da ju vidi, ili ih jednostavno nije zatekao kod kuće. “Prije nego što je otišla na more upozorio sam ju da prema presudi i ja imam pravo provesti dio ljeta s našom kćeri, no ona je to ignorirala. Sve te događaje prijavio sam policiji i Centru za socijalnu skrb”, opisao je otac dodajući kako su ga učestali pozivi i poruke bivše partnerice tijekom vikenda kad se družio s kćerkom zapravo onemogućavali da joj se u potpunosti posveti.

“To što se otac nije javljao na pozive majke i što ju nije upoznao sa svojom novom partnericom nije okolnost koja bi pretezala pred pravom oca da viđa dijete sukladno sudskim odlukama”, zaključeno je u presudi kojom je 34-godišnja majka uvjetno kažnjena.

OČEVA BORBA: ‘Prijetila je da će me raskomadati, mlatila me, pljuskala i sad ja ne smijem viđati svoje dijete’