MUČNA BORBA MAJKE PROTIV INSTITUCIJA KOJE JOJ ŽELE OVRŠITI DIJETE: ‘Sutkinja je predložila da mu daju sedative kako bi ga odveli’

Utorak, 27. lipnja Centar za socijalnu skrb trebao bi provesti odluku suda i malenog Cesarea odvesti njegovom ocu, poduzetniku Alessandru Avenatiju, od kojega je majka prije pet godina Nina Kuluz pobjegla iz Torina zbog, kako kaže, maltretiranja i prijetnji.

Nini Kuluz sudi se za otmicu djeteta jer je pobjegla od nasilnog nevjenčanog supruga. Suprug ju je tužio za otmicu i pokrenuo postupak za skrbništvo. Ona s druge strane razloge bijega prijavljuje Centru za socijalnu skrb. Taj dokument je nestao, već na prvom ročištu nisu ga mogli pokazati.

U međuvremenu je sud u Italiji presudio da dijete pripada ocu. Odluka je postala pravomoćna te se sve seli na splitski Općinski sud. Općinski sud po kratkom postupku odlučuje da se dijete treba vratiti u Italiju. Županijski, međutim, predmet vraća, jer nisu obavljena vještačenja nad roditeljima i djetetom.

MORA SE RASTATI OD SVOG DJETETA: Odvjetnici i socijalni radnici odvest će ga u Italiju nasilnom ocu od kojeg su prije 5 godina pobjegli



Sutkinja stoji pri svojoj odluci

Utorak, 27. lipnja Centar za socijalnu skrb trebao bi provesti odluku suda i malenog Cesarea odvesti njegovom ocu, poduzetniku Alessandru Avenatiju, od kojega je majka prije pet godina Nina Kuluz pobjegla iz Torina zbog, kako kaže, maltretiranja i prijetnji.

‘Članak 13 Haške konvencije kaže da postupak vraćanja djeteta treba zaustaviti ako za dijete to predstavlja traumu i može ostaviti posljedice na rast i razvoj. Sutkinja je rekla da odluku neće mijenjati, da će ovrha bit izvršena i da bi se, kad bi promijenila odluku, Europa digla na noge. U jednom je trenutku pitala doktora treba li dati djetetu tablete za smirenje dva dana prije ovrhe kako bi ovrha mogla biti izvršena u miru. Znači ta sutkinja bi moje dijete drogirala kako bi svima olakšala posao i kako bi dijete napokon moglo biti izručeno’, ispričala je za Provjereno Nina Kuluz te doala da je njezin sin upoznat sa situacijom i koliko on to može razumjeti, razumije.

RASPLET NEZAPAMĆENE DRAME U SPLITU: Sa sinom se skrivala više od pet godina, ali sada ga mora predati ocu Talijanu

‘On je jedno zdravo normalno dijete koje nije pokazivalo nikakve znakove trauma i poteškoća. A u zadnje vrijeme se povukao u sebe, zna da se svašta događa oko njega. On zna da ga njegov tata želi odvest od mame, prijatelja, škole, kluba… Mišljenje stručnjaka koji prati dijete je da će ovakav način odvajanja djeteta, čupanje iz svog doma i odvajanje od jedinog roditelja s kojim živi od rođenja, za dijete izazvati traumu ravnu gubitku života. Mislim da to sve govori’, kaže Nina.

Upozorila na propuste institucija

Nina tvrdi kako je upozorila i na niz propusta institucija – prijavu koju je podnijela u Centru za socijalnu skrb Split nikada nije postala sastavni dio sudskog spisa jer ju je centar izgubio. Također, nikada nisu obavili razgovor sa djetetom već su sve zaključke i preporuke donosili temeljem tvrdnji odvjetnika njezinog bivšeg partnera.

‘Otac je od rujna došao vidjeti dijete pet puta od čega je dva puta bilo zakazano ročište pa je razlog bio taj. Nikad, tijekom svog tog vremena, nije kontaktirao dijete telefonski ili Skypeom iako za to ima mogućnosti’, tvrdi Nina i dodaje kako je krajem svibnja njezin bivši partner u Splitu proveo nekoliko dana zbog još jedne u nizu konzultacija oko predaje djeteta.

Pomoć joj je ponudio talijanski parlamentarac Aldo Di Biagio koji je zatražio osnivanje zajedničkog tijela koje bi trebalo raditi na postepenom provođenju odluke o ovrsi i naišao na podršku brojnih zastupnika. Smatra kako je u cijelom slučaju možda presudilo to što se Nina nije pojavljivala na ročištima za dodjelu skrbništva.

‘Sigurno je išlo u prilog ocu djeteta, ali je u konačnici rezultiralo zanemarivanjem potreba djeteta i njegovog očekivanog šoka. Na određeni način je to i politički problem prema kojemu bi se trebalo postupati puno ozbiljnije. Situacija je vrlo delikatna i u skladu s tim je potrebno oprezno postupati da se ne bi poremetili odnosi između majke i djeteta, zbog pogreške’, poručio je Di Biagio za Provjereno.