MRSIĆ OSNIVA FRAKCIJU U SDP-u: ‘Želimo vratiti fokus na potrebe običnog čovjeka. Rado ćemo primiti i Bernardića’

Nezadovoljstvo unutar SDP-a, prisutno je još od izbora novog vodstva stranke na čelu s Davorom Bernardićem, a vremenom je postalo sve izraženije.

Tomu svjedoči i osnivanje svojevrsnih frakcija – udruge Pozitiva, koju je potkraj ožujka osnovao Ranko Ostojić, a sada i Fokusa – platforme za kulturu dijaloga čiji je inicijator Mirando Mrsić, koji se nedavno javno obrušio na Bernardića.

BURNA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SDP-a: Mirando Mrsić objavio kandidaturu za šefa stranke: ‘Reakcije su negativne’

Žele vratiti birače koje su im drugi oteli

Novi list piše kako Mrsić svake godine, uoči ljetne stanke u Hrvatskom saboru, organizira roštilj za kolege iz SDP-a. To je učinio i ove godine, 11. srpnja, na teniskim terenima u sklopu Zagrebačkog velesajma, a gdje se s još nekolicinom članova zagrebačkog SDP-a pojavio u majicama s natpisom Fokus. Neki članovi stranke koji su bili na tom okupljanju kažu kako im se čini da je Fokus zamišljen kao frakcija unutar stranke. I sam Mrsić kaže da bi Fokus mogao postati frakcija, što statut SDP-a dopušta.



“Ideja o ovoj platformi začeta je na mojem tradicionalnom rošitilju i čini mi se da je zasad dobro prihvaćena. Fokus nije udruga, a hoćemo li jednom postati frakcija u SDP-u to je još pitanje. Cilj nam je okupljati članove SDP-a, ali i one koji to nisu, kako bismo razgovarali o stvarima bitnim za građane. Mnogi naši članovi misle da nam stranka nije fokusirana na ono što bi morala, a to su čovjek i njegove potrebe. I zato Fokus. Vjerujem da ćemo pridonijeti da SDP prepozna što smeta hrvatske građane i da im na osnovu toga pomognemo u svakodnevnom životu. Želja nam je, dakle, pripomoći u kreiranju stranačkih politika koje će vratiti protestne birače koje SDP-u sada uzimaju Živi zid, Pametno, Zagreb je naš i privući mlade birače koji apstiniraju na izborima. Kroz Fokus ćemo građanina pokušati vratiti u fokus rada SDP-a”, kazao je Mrsić za Novi list.

‘BERNARDIĆ UVODI STRAHOVLADU U SDP’: Mrsić optužuje da je smijenjen mimo procedure

“Moramo zaustaviti pad ljevice”

Dodao je da će na sastancima Fokusa rado ugostiti i Bernardića kako bi se “dinamizirale rasprave unutar SDP-a”. A jedan od ciljeva je, kaže Mrsić, zaustavljanje pada ljevice.

“Moramo zaustaviti pad ljevice, ponuditi novu perspektivu, pokazati biračima da učimo iz vlastitih pogrešaka i da možemo jasno artikulirati za što se zalažemo. Svaki se glas treba čuti i cijeniti”, istaknuo je.

Za razliku od Mrsića, Ranko Ostojić je osnovavši udrugu Pozitiva kazao da nema ambicije pretvoriti je u unutarstranačku frakciju. Mrsić, pak, ističe kako se Pozitiva i Fokus nadopunjuju.

DOK SU SDP-ovci SASTANČILI, OSTOJIĆ OSNOVAO UDRUGU: ‘Ovo nije frakcija protiv Bernardića, riječ je o čudnoj koincidenciji’