OTVORENI RAT U SDP-u: MRSIĆ OŠTRO ODGOVORIO BERNARDIĆU: ‘Sve nas je prevario’

Nakon što je predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio kako SDP više ne računa na Miranda Mrsića, saborskog zastupnika SDP-a koji je nakon prvog kruga lokalnih izbora javno rekao da SDP kao najjača oporbena stranka ne može biti zadovoljna sa rezultatima lokalnih izbora te da su toj stranci hitno potrebne promjene, Mrsić je na Facebooku objavio otvoreno pismo u kojem se osvrnuo na Bernardićevu izjavu.

“Njemu je draže između dva izborna kruga umjesto HDZ-a napasti SDP i predsjednika. A to mu nije prvi takav potez. Ali bez brige, neću mu dati alibi da podrži Andreja Plenkovića u Saboru, odnosno HDZ-ovu Vladu… Ovo što je Mrsić napravio je udar na temelje SDP-a. Mirando Mrsić je sam sebe kaznio. SDP više ne računa na Mrsića”, ustvrdio je jučer Bernardić.

Mrsić se nakon tih Bernardićevih izjava za Jutarnji list odlučio očitovati na Facebooku.



‘Predsjednik SDP-a me optužuje da sam svojim postupkom ozbiljno naštetio stranci, što je dodatno potvrdilo kako očito nije svjestan da je svojim stavovima, ne samo u spomenutom intervjuu nego i u većini svojih istupa – UPRAVO ON – ozbiljno naštetio stranci’, napisao je Mrsić i dodao da je Bernardić time poslao poruku kako SDP nije, niti će pod njegovim vodstvom ikad biti, stranka koja među svojim članicama i članovima potiče plurarizam stavova i njihovo javno iznošenje. Mrsić smatra kako je Bernardić svojim istupom zaprijetio svima koji imaju drugačije mišljenje te poslao poruku ‘stranka to sam ja’.

‘Podsjećam vas da je jedno od ključnih obećanja predsjednika i cijelog rukovodstva, u unutarstranačkim izborima bila hitna demokratizacija stranke koja će tolerirati pluralizam i različitost mišljenja. Upravo na tom obećanju članovi su im dali svoje povjerenje za vođenje stranke. Na žalost, dosadašnji postupci predsjednika i rukovodstva pokazuju da je članstvo prevareno! Upravo je takvim svojim stavom potvrdio da se bez hitnih promjena u SDP-u ništa neće promijeniti na bolje u skoroj budućnosti zbog čega se i dalje može očekivati pad povjerenja naših birača u SDP i dodatno jačanje populizma i stranaka desnog centra’, napisao je Mirando Mrsić.

Mrsić pojašnjava da šalje ovakvu poruku upravo između dva kruga izbora kako bi spriječio daljnju eroziju povjerenja građana u SDP. Pozvao je ljude na birališta u drugom krugu.

‘Ne možemo kao oporbena stranka čije vodstvo proklamira spremnost za preuzimanje vođenja države biti zadovoljni sa status quo situacijom na lokalnim izborima. Žao mi je da rukovodstvo toliko podcjenjuje naše članice i članove, kao i sve naše simpatizere, smatrajući da će njihove glasove dobiti bez jasne političke platforme i jasne vizije napretka lokalnih sredina. Moj apel je trebao biti svima nama dodatni poticaj da prema našim biračima budemo iskreni i da im javno obećamo da hoćemo, i možemo, biti bolji – da smo stranka sa pobjedničkim duhom. Na moje veliko razočaranje, predsjednik SDP-a je intervjuom svima nama, koji smo vjerovali u promjene u SDP-u, potvdio da je zapravo njegov izbor za predsjednika uzdrmao temelje SDP-a!’, kaže Mrsić i dodaje da se ne smije dogoditi odricanje od vrijednosti na kojima je SDP izgrađen.

‘I na kraju – ne samo da gledam i dalje čvrsto i otvoreno svojim kolegicama i kolegama u oči , nego im gledam u dušu – I vidim da dijelimo zabrinutost za budućnost stranke i slobodu govora’, zaključio je Mrsić.