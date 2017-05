MRAK TARITAŠ NAPALA SANDRU ŠVALJEK: ‘Do sada sam se suzdržavala, ali danas moram reći riječ, dvije o ‘nezavisnoj’…’

Kampanja za lokalne izbore i službeno je započela, pa su i kandidati i kandidatkinje za gradonačelnika, odnsno gradonačelnicu Zagreba zaoštrili retoriku.

Kandidatkinja HNS-a, koju podržava i SDP, Anka Mrak Taritaš, do jutros, kaže, nije komentirala izjave drugih kandidata, no onda je osjetila potrebu da i to učini. U svojoj objavi na Facebooku naslovljenoj “Riječ, dvije o ‘nezavisnoj'” oštro je kritizirala svoju protukandidatkinju Sandru Švaljek. Objavu prenosimo u cijelosti.

“Gospođa Švaljek svoju stranku naziva ‘nezavisna lista'”

“Nisam dosad niti jednom komentirala izjave drugih kandidata, no jutros mi se učinilo da bih trebala, najviše zato što to dugujem svima koji me podržavaju u mom političkom djelovanju. Naime, gospođa Švaljek zadnjih dana u raznim medijima izjavljuje da će profitirati na zagrebačkim izborima zato što “HNS koketira s HDZ-om” i postavlja se kao “konkurentska stranka SDP-u”. Dakle, prije svega, HNS je već 27 godina najžešća oporba HDZ-u, a dva puta kad je sudjelovao u vlasti, to je bilo sa SDP-om. Toliko o koketiranju s HDZ-om.



Što se tiče konstrukcije da je HNS konkurentska stranka SDP-u, HNS i SDP korektno surađuju već dugi niz godina, ali naravno da su to dvije odvojene stranke s različitim programima i idejama. Koji bi uopće mogao biti razlog postojanja bilo koje stranke, osim da svojim programima i ljudima konkurira na političkoj sceni i traži povjerenje građana? Uostalom, koji je razlog gospođu Švaljek naveo na osnivanje vlastite stranke (koju prigodno zove “nezavisna lista”) mjesec dana pred prve izbore na kojima aktivno sudjeluje?

U nečemu se njih dvije ipak slažu

Moram također podsjetiti da je gospođa Švaljek, osim suradnje s trenutnim gradonačelnikom Zagreba, svoju cijelu političku karijeru na nacionalnoj razini započela i završila kao savjetnica HDZ-ovim premijerima Sanaderu i Kosor. Dvije stranke koje podržavaju njezinu kandidaturu i s kojima njezina stranka ima zajedničku listu na zagrebačkim izborima su HDZ-ovi koalicijski partneri – HSLS, koji je dio sadašnje HDZ-ove većine, ali i bivše Karamarkove, Sanaderove, i zapravo je jedan od najdugovječnijih HDZ-ovih partnera, i Hrvatska konzervativna stranka Ruže Tomašić, koja je svoj mandat zastupnice u Europskom parlamentu osvojila upravo s HDZ-ove liste. Neke od izjava koje su je proslavile lako je pronaći na internetu (blaženi google).

Na kraju, s jednom izjavom gospođe Švaljek se potpuno slažem, a to je da birači nisu vlasništvo stranaka i da će u konačnici glasovati prema vlastitoj procjeni. Vjerujem da će se pritom voditi činjenicama, a ne prizemnim PR-ovskim konstrukcijama. Uostalom, cijela ova kampanja nije o strankama, već o ljudima, odnosno kandidatima kojima građani vjeruju da mogu donijeti promjene u Zagrebu”, napisala je Mrak Taritaš u svojoj objavi.

