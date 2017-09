MRAK-TARITAŠ O TODORIĆEVOM BLOGANJU: ‘Interesantne su objave koje kreću kasno navečer ili rano ujutro’

Anka Mrak Taritaš gostovala je u Točki na tjedan N1 Televizije i komentirala novu objavu Ivice Todorića.

“Na našoj sceni su interesantne objave koje kreću kasno navečer ili rano ujutro. Interesantno je da se Todorić sad krenuo obraćati iz dana u dan. U proteklih 25 godina vrlo rijetko se obraćao javnosti, ignorirao je činjenicu da javnost uopće postoji i da bi nešto trebala znati. Novinari nisu bili dobrodošli. To se zove naknadna pamet. Kad sam vidjela Kulmerove dvore, on s visine gleda na Zagreb i kaže: Ja sve mogu. Sad jednako tako gleda na Hrvatsku”, kazala je Mrak Taritaš u razgovoru za N1.

Protiv lexa Agrokor

Podsjetila je kako je u Saboru glasala protiv uvođenja lexa Agrokor, budući da nije imala informacije o onome što se u koncernu doista događa. Prema njezinim riječima rezultat te državne intervencije trebao bi omogućiti da se u Hrvatskoj više nikada ne dogodi da vlada ide spašavati jednu privatnu kompaniju. Uvjerena je, pak, da će građani plaćati krive poteze i Todorića i Plenkovića, kao i njegovih najbližih suradnika.





“Nema nijednog argumenta s kojim bi mi na bilo koji način stali u obranu Todorića. Sad stižu priče koje su se prije mogle čuti samo po kuloarima, a sad su u javnosti”, rekla je Mrak Taritaš koja drži da i Vlada i građani imaju razloga za zabrinutost zbog mogućih Todorićevih tužbi, ali i trškova arbitraže.

Tri faze slučaja Agrokor

“Tu trebamo gledati na tri faze. Jedna velika faza u kojoj je Todorić mogao napraviti sve ovo što je napravio. Drugi krug je kad je država krenula spašavati privatnu tvrtku pod izlikom spašavanja radnih mjesta. Očito se Todorić boji uhićenja, a očito je i da su se gospoda odvjetnici počeli bojati toga. Treća je faza da je Todorić proizvod situacije koja se u Hrvatskoj nikad nije smjela dogoditi, ali koju sad moramo rješavati. Institucije trebaju odraditi svoje do kraja. Preveliko je klupko, svi su uključeni i treba se vidjeti što je čija politička odgovornost u ovom zadnjem koraku spašavanja”, smatra Mrak Taritaš.

Ona osobno, priznaje, prema istražnim povjerenstvima, kakvo se predlaže i za Agrokor, nema pozitivan stav, jer predugo traju i upitan je rezultat njihovog rada. Međutim, za Agrokor bi, paralelno s istragom što ju vodi DORH, istražno povjerenstvo ipak trebalo osnovati.

Zdravko Marić je sigurno sve znao

“U Saboru ne bi trebao sjediti nitko tko je protiv toga”, dodaje i pita: “Gospodine Todoriću, gdje ste dosad bili? Zašto niste rekli da je krivo to što rade Plenković i Dalić? Gdje je on bio u tom periodu? Sjedio je i mislio da će proći ispod radara, da mu se neće dogoditi ništa, kao i svih ovih godina. On je došao u situaciju kad je shvatio da će rezultati revizije pokazati brljanja, da ne kažem neku grublju riječ, i sad se odlučio javiti”, naglasila je Mrak Taritaš po činjem je mišljenju bilo naivno prihvaćati tvrdnju da Zdravko Marić neke stvari nije znao.

“Ne možete raditi u jednoj kompaniji, a da neke stvari ne znate. Kao ministar financija neke stvari morate znati i nas ni u jednom trenutku Plenković nije uvjerio u to da Marić neke stvari nije znao”, zaključila je Mrak Taritaš.