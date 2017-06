ANKA MRAK TARITAŠ: ‘Rasplakala sam se kad je HNS odlučio da ide s HDZ-om. Oči su mi bile pune suza… Izbori u Zagrebu? Ja sam kriva za poraz’

Bivša zastupnica HNS-a Anka Mrak Taritaš izjavila je u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2 kako je HNS, ulaskom u koaliciju s HDZ-om, izgubio povjerenje birača jer nisu ostali dosljedni u onome što su obećali, s obzirom da su glasove osvojili na listi SDP-a, a ona osobno ne bi mogla surađivati s ovakvim HDZ-om

Aleksandar Stanković počeo je emisiju tražeći preporuku za dobrog majstora. Referirao se tako na napise u tisku da je suprug Anke Mrak Taritaš majstorima koji su mu uredili stan ostao dužan.

Odgovor na optužbe za stan

“Imam stan u koji smo uselili 2014. podmirili smo račune majstorima koji su sudjelovali u uređenju. Uređenje stana od 80 kvadrata je koštalo puno manje od toga što spominje dotični gospodin. To je kontekst u kojem se želi sve nas prikazati kao iste. Nemam problema s tim što se mene napada, ali mi je problem kad se napada mog supruga ili sina. Želi me se prikazati da sam kao i ostali, no to je neistina. Kad ste u politici možete svašta očekivati”, kazala je Anka Mrak Taritaš.

Tvrdi kako niti jedan čovjek koji je obnavljao njezin stan nije sudjelovao u obnovi u Gunji. Dodale je kako jesu neki kooperanti, u jednom manjem dijelu.



Na pitanja o drami u HNS-u i njihovoj odluci da ide s HDZ-om rekla je sljedeće: “Strašno puno toga se dogodilo u zadnje vrijeme. Politika je pokazala svoje loše lice. Kako ćemo razvijati demokraciju kad svoje birače u prvom koraku iznevjerimo”, upitala je. “Bitno je biti na vlasti jer onda možete utjecati na procese, provoditi gospodarske politike. Ja sam lijevo od centra i zapravo ne bih imala probelm surađivati s HDZ-om. Nikada nisam gradila svoju karijeru na sukobu s HDZ-om. No imam dosljednost. Želim biti dosljedna, ovaj HDZ nije onaj s kojim bih mogla surađivati. HNS neće ići zajedno s HDZ-om – to sam rekla i nisam željela lagati ljude s kojima radim”.

Smatra kako će svih pet HNS-ovaca koji su poduprli Vladu učiniti sve kako bi se Vlada održala. “Kad bi došlo do izbora – oni bi bili politički mrtvi”, dodala je.

‘Reforma obrazovanja neće izgledati kako su najavili’

Mrak Taritaš smatra da se reforma obrazovanja neće provesti onako kako su novi partneri u vlasti najavili.

“HNS se stavlja u situaciju da nema izbora”, kaže.

Reforma obrazovanja bila je temeljni preduvjet da bi HNS podržao Vladu Andreja Plenkovića.

“Rečeno je da je reforma obrazovanja iznimno važna – to su sve deklarativno stvari na papiru protiv kojih čovjek ne može imati ništa protiv. No ne vidim program i način na koji će ta obećanja biti provedena”.

Na pitanje da komentira postupke bivšeg predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka, Anka Mrak Taritaš je rekla da još mora o njima razmisliti i da joj moraju sjesti.

Što se dogodilo, zašto je učinio sve što je učinio – nije joj jasno.

Teške riječi na Središnjem odboru

“Za pregovore s HNS-om doznala sam u ponedjeljak. Rečeno mi je da mi to nisu rekli jer sam bila u teškoj kampanji. Ja bih puno radije da su mi to rekli”, opisala je situaciju u HNS-u.

“Bilo je teških riječi na Središnjem odboru u HNS-u. Bilo je ružno, bilo je svega. Oči su mi bile pune suza, sakrila sam se iza jednog stupa da me novinari ne vide”.

“U HNS-u je inače uvijek bila dobra atmosfera”, rekla je i opisala kako su svi bili u dobrim odnosima, a nakon sjednice su je svi zvali i pitali što je to?

“Meni je bilo žao glasača. Kad sam vidjela da ljudi ostavljaju svijeće ispred sjedišta HNS-a… Meni je to bilo jako teško. Jedan poznanik rekao mi je da su mu ljudi donijeli kući narančaste majice HNS-a i rekli: ‘Ja u tome više neću ni kositi’.

Nova stranka

Govoreći o osnivanju nove stranke rekla je kako ne može iznevjeriti ljude koji su joj dali glas te da je još rano za nove odluke, ali i odlučno poručila: “HNS onakav kakav je bio je mrtav”.

“Nemam pravo ni ja ni itko drugi kroz prozor baciti sve što smo dosad napravili”, istaknula je te dodala da je inficirana politikom i kako bi voljela nastaviti sa svojim radom.

Na pitanje o novim izborima rekla je kako ona nije dobar prognozer jer je vjerovala da će opstati prva koalicija HDZ-a i Mosta s Tihomirom Oreškovićem, ali i da će se održati drugi saveza HDZ-a i Mosta, tj. Vlada Andreja Plenkovića.

Izbori u Zagrebu

“Kriva sam ja, izbore sam izgubila ja”, rekla je opisujući tešku bitku s Milanom Bandićem na lokalnim izborima u Zagrebu, ali i ustvrdila da je zadovoljna s rezultatom.

Sada smatra kako je pogriješila kada je nakon prvog kruga izbore predstavila kao referendum, s porukom ‘Ili mi, ili oni’. Ljudi to nisu dobro prihvatili. Takva retorika pali na parlamentarnim izborima, ali ne i na lokalnim, tvrdi ona.

Dodala je i kako je kampanja protiv gradonačelnika Bandića bila jedna neobična kampanja, jer se on jednostavno odbijao sučeljavati s drugim kandidatima. Dok je Mrak Taritaš govorila o projektima, gradonačelnik je ‘delao’, protokolarno otvarao novih 100 metara vodovoda i potpuno ignorirao sve napade jer da on ‘radi za građane’. Svesrdno je koristio sredstva grada u svojoj kampanji, rekla je.

Druga stvar koja ju je ometala bilo je konstantno medijsko fokusiranje na moguću koaliciju HNS-a i HDZ-a. Potpuno su ignorirali sve druge stvari i kad god su govorili o njoj, sve se uglavnom vraćalo na moguću stranačku koaliciju, objasnila je.

Smatra kako će biti zanimljiva situacija u Gradskoj skupštini, gdje gradonačelnikova stranka ima samo jedan glas više od nje. Zajedno s HDZ-om Bandić ima 21 mjest0, i treba im još pet da imaju većinu. Upravo toliko ima Bruna Esih, no ona je rekla da neće u koaliciju s njima, a to sigurno neće niti koalicija Mrak Taritaš. Tako da možda ovaj put Bandić ne bude imao većinu, no on je iskusan u pribavljanju potrebnih glasova, poručila je.

Drago joj je da su izbori probudili interes i za konkretne projekte, poput izgradnje nove dječje bolnice u nedovršenoj bivšoj Sveučilišnoj, koja sada zjapi prazna, dok dječja bolnica u Klaićevoj više nije adekvatna. To je nešto oko čega se svi deklarativno slažu, no pitanje je hoće li se i stvarno krenuti u ovaj projekt, ili će se i za tri godine ponovo goovriti kako je to sjajna stvar, te da bi to trebalo napraviti. To je ono što stvarno frustrira, kaže Mrak Taritaš.

Gunja – skuplja, ali na vrijeme

Nakon što je za problem Gunje prvo rekla da je sve u tajmingu, jer se u medijima pojavio tek kada se ona kandidirala, Mrak Taritaš kaže kako su cijene bile više jer se željelo sve obnoviti u roku od godine dana.

“Cilj nam je bio da školska godina u Gunji počne istog dana kada i školska godina u ostatku Hrvatske, i to smo postigli”, kaže bivša ministrica, koja smatra da se puno ljudi inače više nikada ne bi vratilo.

U cijenu su ušli i nenormalni rokovi, prekovremeni rad, rad vikendom, te to što je obnovu radilo 19 tvrtki u godinu dana , a ne njih pet 10 godina.

Dodala je i kako ju DORH nije kontaktirao u vezi Gunje, ali da je spremna odgovoriti na sva njihova pitanja, jer se sve radilo po zakonu.