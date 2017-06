MRAK O DRAMATIČNOJ SJEDNICI NA KOJOJ JE HNS ODLUČIO DA IDE S HDZ-om: ‘Oči su mi bile pune suza, sakrila sam se iza jednog stupa’

Zastupnica Hrvatske narodne stranke i kandidatkinja lijeve koalicije za gradonačelnicu Zagreba Anka Mrak Taritaš gošće je HTV-ove emisije ‘Nedjeljom u dva’

Aleksandar Stanković počeo je emisiju tražeći preporuku za dobrog majstora. Referirao se tako na napise u tisku da je suprug Anke Mrak Taritaš majstorima koji su mu uredili stan ostao dužan.

Odgovor na optužbe za stan

“Imam stan u koji smo uselili 2014. podmirili smo račune majstorima koji su sudjelovali u uređenju. Uređenje stana od 80 kvadrata je koštalo puno manje od toga što spominje dotični gospodin. To je kontekst u kojem se želi sve nas prikazati kao iste. Nemam problema s tim što se mene napada, ali mi je problem kad se napada mog supruga ili sina. Želi me se prikazati da sam kao i ostali, no to je neistina. Kad ste u politici možete svašta očekivati”, kazala je Anka Mrak Taritaš.

Tvrdi kako niti jedan čovjek koji je obnavljao njezin stan nije sudjelovao u obnovi u Gunji. Dodale je kako jesu neki kooperanti, u jednom manjem dijelu.



Na pitanja o drami u HNS-u i njihovoj odluci da ide s HDZ-om rekla je sljedeće: “Strašno puno toga se dogodilo u zadnje vrijeme. Politika je pokazala svoje loše lice. Kako ćemo razvijati demokraciju kad svoje birače u prvom koraku iznevjerimo”, upitala je. “Bitno je biti na vlasti jer onda možete utjecati na procese, provoditi gospodarske politike. Ja sam lijevo od centra i zapravo ne bih imala probelm surađivati s HDZ-om. Nikada nisam gradila svoju karijeru na sukobu s HDZ-om. No imam dosljednost. Želim biti dosljedna, ovaj HDZ nije onaj s kojim bih mogla surađivati. HNS neće ići zajedno s HDZ-om – to sam rekla i nisam željela lagati ljude s kojima radim”.

‘Reforma obrazovanja neće izgledati kako su najavili’

Mrak Taritaš smatra da se reforma obrazovanja neće provesti onako kako su novi partneri u vlasti najavili.

“HNS se stavlja u situaciju da nema izbora”, kaže.

Reforma obrazovanja bila je temeljni preduvjet da bi HNS podržao Vladu Andreja Plenkovića.

“Deklarativno, to su stvari s kojima se ne može imati problem. Ali postoji niz pitanja koja se vrte bez odgovora. Bojim se da to neće biti tako kako je najavljeno”, rekla je Mrak.

Teške riječi na Središnjem odboru

“Za pregovore s HNS-om doznala sam u ponedjeljak. Rečeno mi je da mi to nisu rekli jer sam bila u teškoj kampanji. Ja bih puno radije da su mi to rekli”, opisala je situaciju u HNS-u.

“Bilo je teških riječi na Središnjem odboru u HNS-u. Bilo je ružno, bilo je svega. Oči su mi bile pune suza, sakrila sam se iza jednog stupa da me novinari ne vide”.

“U HNS-u je inače uvijek bila dobra atmosfera”, rekla je i opisala kako su svi bili u dobrim odnosima, a nakon sjednice su je svi zvali i pitali što je to?

“Meni je bilo žao glasača. Kad sam vidjela da ljudi ostavljaju svijeće ispred sjedišta HNS-a… Meni je to bilo jako teško. Jedan poznanik rekao mi je da su mu ljudi donijeli kući narančaste majice HNS-a i rekli: ‘Ja u tome više neću ni kositi’.

USKORO OPŠIRNIJE…