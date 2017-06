MRAK TARITAŠ O BANDIĆU: ‘Trebao je reći: Neću prodati Trg maršala Tita za pet glasova u Gradskoj skupštini’

Anka Mrak Tarataš, zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, kazala je u četvrtak nakon neuspjele konstituirajuće sjednice Gradske skupštine kako je gradonačelnik Milan Bandić “prodao Trg maršala Tita za čisto politikanstvo i većinu u skupštini”.

Mrak Taritaš je nakon neuspjele konstituirajuće sjednice u društvu Brune Esih izjavila da se ona i Esih ne slažu oko nekih stvari i da se to jasno komuniciralo u predizbornoj kampanji.

U ovom gradu ima puno građana koji se loše osjećaju jer će se promijeniti ime trga koji ima svoje ime već 72 godine, rekla je i upitala se zašto se nakon 72 godine preko noći mijenja ime te da se ne slaže s tim i protiv čega će glasati.



Mislim da to nije dobro i u tome ću biti dosljedna, naglasila je. Trebalo je biti dosljedan i reći “neću prodati Trg maršala Tita za pet glasova u Gradskoj skupštini, ocijenila je. Podsjetila je da je gradonačelnik govorio da je promjena tog trga tema referenduma i da je nakon toga poručio da to ipak nije tema, kazavši “da to nije vjerodostojnost”.

Ali ako ćemo se složiti da treba riješiti otpad u Gradu Zagrebu, riješiti promet, jednosmjensku nastavu, možemo se složiti i dići ruke, dodala je. Projekti koji su važni u Gradu Zagrebu važni su za naše građane bez obzira kako će oni birati, rekla je. Način na koji je gradonačečnik Bandić prodao Trg maršala Tita je način da ga je prodao za čisto politikanstvo i većinu u Gradskoj skupštini, ocijenila je

Ocijenila je da je bilo dovoljno vremena da se svi dogovore, ali očito je da dogovori nisu bili tako jednostavni, smatra Mrak Taritaš koja je u Gradsku skupštinu izabrana na listi SDP-a i HNS-a čija je bila i kandidatkinja za gradonačelnicu, ali je u međuvremenu napustila HNS nakon što je ta stranka odlučila koalirati s HDZ-om na državnoj razini.