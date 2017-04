MRAK TARITAŠ: ‘Ako postanem gradonačelnica, postoji mogućnost smanjenja prireza’

Potpora SDP-a u kampanji HNS-ove Anke Mrak Taritaš za gradonačelnicu Zagreba neće mijenjati ništa, najavila je sama Anka Mrak Taritaš gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji.

‘Moj se način rada i kampanja se nece promijeniti. Vizual ostaje isti, ne mijenja se ništa osim što ubrzavamo kampanju jer su izbori blizu’, rekla je Anka Mrak Taritaš te tom prilikom poslala SDP-u poruku oko eventualnog imenovanja predsjednika Uprave Holdinga u slučaju da ona pobjedi Bandića.

Podsjetimo, ta pozicija i tema bila je jedna od važnijih tema razmimoilaženja SDP-a i HNS-a u pregovorima oko Zagreba.

‘Ne znam tko će biti predsjednik Uprave Holdinga ako pobijedim, ali to će biti prvenstveno moja odluka kao gradonačelnice’, rekla je Anka Mrak Taritaš koja smatra da ideja javnih natječaja za direktore i pročelnike jest najjednostavnija za provesti, ali da ona ipak smatra da je odgovornije da sama imenuje te suradnike.



ŠTO POSJEDUJU KANDIDATI ZA GRADONAČELNIKA ZAGREBA: Neki imaju impresivnu imovinu, a neki su k’o crkveni miševi

Vrh Holdinga

Upitana hoće li to značiti da će među direktorima biti puno kadrova HNS-a, odgovorila je kako će to biti najkompetentniji i najstručniji ljudi.

‘Ako će oni biti istodobno i članovi HNS-a, SDP-a to im ne smije biti niti minus niti plus. Ja sam u ministarstvu unaprijedila i neke kadrove HDZ-a jer su dobro radili, pa ako među ovim HDZ-ovcima u Holdingu ima onih koji posao rade kvalitetno nemam ništa protiv da ostanu’, kazala je Anka Mrak Taritaš.

Priznala je tijekom emisije kako je promijenila retoriku u kampanji i kako zvuči mnogo odlučnije u nastupima iako je u početku, kaže, imala problem sa hvaljenjem same sebe.

‘Nedavno se činilo da je nemoguće dobiti Bandića jer se on uvijek dočekao na sve četiri noge i snalazio. No, kada je on, po prvi puta, rekao da je moguće da on izgubi i da se bavi humanitarnim poslom, ja sam shvatila da je tu kraj njegove ere i da grad čeka drugačiji način upravljanja. Ja uvijek vjerujem u sebe, ali građani su me donedavno zaustavljali i govorili da je on takav i takav, ali da on radi i da možda uzima sebi, ali daje drugima. U zadnje vrijeme me oni zaustavljaju i govore da su dosad glasali za njega, ali da sada više neće’, kazala je Anka Mrak Taritaš.

SDP I HNS POTPISALI SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM NASTUPU NA IZBORIMA U ZAGREBU: ‘Sve smo dogovorili…’

Ne boji se promjene trendova

Iako je Sandra Švaljek dominantnija u drugom krugu protiv Bandića, ali i protiv nje, Mrak Tartiaš smatra da joj to neće pomoći da je prestigne i tvrdi da se ne boji promjene trendova.

‘U drugom krugu ćemo biti Bandić i ja, a ja se nadam da će Sandra Švaljek pozvati svoje birače onda da glasaju za mene’, kazala je Anka Mrak koja je rekla da je i sa Švaljek i sa Bandićem ima pristojne i korektne odnose.

‘Nakon izbora Bandić će biti opozicija u Skupštini i aktivirati mandat u Saboru, a ja ću ga zamrznuti’, kazala je Mrak Taritaš.

Tvrdi da njezina najava o smanjenju poreza za jedan posto u svakoj godini mandata nije demagogija iako ne zna potpuno stanje proračuna.

‘Nisam napamet davala procjene, iako u prvoj godini moramo napraviti dobru analizu stanja jer možda postoji i mogućnost za smanjenje prireza i za više od jedan posto’, kaže Anka Mrak Taritaš koja je dodala kako su sve njene ideje u programu već negdje realizirane pa tako u Dublinu postoji naplata tramvajske karte po broju stanica, a u Svetoj Nedelji odvoza otpada po razvrstavanju ili pametnih semafora u Samoboru.

Obnova Gunje

Anka Mrak Taritaš komentirala je i navode o prenaplaćenoj obnovi i izgradnji kuća u Gunji. Tvrdi da ona nikada nije rekla da su cijene bile male, ali da je to bilo tako zbog situacije koja se dogodila nakon poplava.

‘Da smo obnavljali po najmanjoj cijeni to bi se još pet godina radilo i ljudi ne bi tamo živjeli. U Italiji ljudi još uvijek žive u kontejnerima nakon potresa, a mi smo uz proglašenu elementarnu nepogodu uspijeli na, u tom trenutku najvećem gradilištu u Europi u rekordnom roku obnoviti sve u poči početka školske godine, a da to nismo tamo se mnogi ne bi više vratili’, kazala je.

BANDIĆEVAC IZBAČEN IZ SDP-a OPTUŽUJE HNS-ovku: ‘Troškovi obnove stambenih objekata dvostruko su veći od stvarnih’

Kaže da je na taj posao u Gunji jako ponosna i ne misli da bi joj ova tema mogla biti uteg u kampanji.

‘Nemam problem kada nešto napravim krivo doći i reći krivo sam napravila. Nisam nikad rekla da je to mala cijena, jer ideja je bila da svi rade, a ne samo najmanji ponuđivači i sve građevinske firme su imale kratke rokove. U mojoj nadležnosti je bilo dogovoriti posao i da se posao odradi i plati ono što se odradilo. Kad je bilo saznanja da su situacije krive nismo plaćali sve i puno smo toga preko povjerenstva spriječili što se tiče malverzacija tiče’, kazala je Mrak Taritaš.

Komentirajući odnose sa predsjednikom stranke Ivanom Vrdoljakom kazala je kako su oni dobri i da šefa stranke smatra političarem koji je pozicionirao sa svojim stavovima i idejama.