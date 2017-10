MOŽE LI POLICIJA PREKO BLOGA LOCIRATI TODORIĆA? ‘Izabrao je sustav iz kojeg je izručenje najteže, a da u pitanju nije neka banana država’

Otkako je krenula akcija Agrokor, osnivač kompanije Ivica Todorić revno se i redovno javlja na svojem blogu, no nitko zapravo sa sigurnošću ne zna odakle. Stručnjak za zaštitu informatičkih sustava Lucijan Carić objasnio je može li mu policija na temelju bloga ući u trag.

IZDAN EUROPSKI UHIDBENI NALOG PROTIV TODORIĆA: Ako je u Londonu, uhitit će ga, no ako je u Zürichu – DORH će imati velikih problema

Mediji posljednjih dana spekuliraju kako se Todorić nalazi u Londonu, no jučer se pojavila informacija da je on u Zuerichu. Kako god bilo, hrvatskom pravosuđu on je trenutno nedostupan.

‘Ako je ta internetska stranica locirana izvan Hrvatske, a koliko ja znam – jest, tu prestaje svaka nadležnost naše policije’, objasnio je Carić za tportal.



Vlasnik domene na kojoj je blog objavljen je Dino Maček, sin Ratka Mačeka koji je dugo obnašao dužnosto glasnogovornika HDZ-a u vremenu Ive Sanadera.

Web stranica smještena je na serverima izvan hrvatskih granica.

Vlastima ostaju hakerske ili obavještajne metode

Jedini način da hrvatske vlasti dođu do podataka o tome tko stoji iza stranice i gdje je locirana jest hakerskim ili obavještajnim metodama, objašnjava Carić, prenosi tportal.

‘Nema legalnog načina kojim bi oni to mogli doznati. Legalno mogu zatražiti međunarodnu pravnu pomoć’, objasnio je Carić.

Web stranica je ipak loše mjesto za traženje nekoga, objašnjava stručnjak, jer će svatko tko zna bilo što o računalima koristiti neki oblik VPN-a, a podaci koji će ostati zabilježeni na serverima neće služiti svrsi.

‘Bilo bi vrlo ‘lejmovski’ tako naći nekoga i nema gotovo nikakve šanse da se to dogodi’, objasnio je Carić.

Todorić je dobro odabrao

Stručnjak smatra kako je za policiju najbolji način da locira Todorića onaj na temelju putovanja, jer se više ne može uči u EU, a da osoba ne bude registrirana.

‘Po logici stvari, odabrao je sustav iz kojeg je izručenje najteže, a da u pitanju nije neka banana država, i računa na to da će se procedura otegnuti te da je neće provesti u zatvoru’, zaključio je Carić.