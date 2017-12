MOSTOVKA ODLUČNO ODGOVORILA MOSTU: ‘Iako sam plava, vrlo dobro znam što sam mislila i rekla…’

Zbog samoubojstva Slobodana Praljka izbila je svađa između županijskog povjerenika Mosta i predsjednice Gradskog vijeća Siska.

Županijski povjerenik Mosta Milan Brigljević, inače županijski vijećnik i hrvatski branitelj, zamjerio je predsjednici Gradskog vijeća Siska Ivani Krčelić, koja je u Gradsko vijeće izabrana na listi Mosta, jer je odbila prijedlog da se prije početka sjednice održane 1. prosinca održi minuta šutnje za generala Slobodana Praljka, što je bio prijedlog kluba vijećnika HDZ-a.

Predsjednica Gradskog vijeća Siska Ivana Krčelić kazala je kako je ovaj prijedlog odbila jer ni do sada nije bila praksa da se u Vijećnici odaje počast minutom šutnje braniteljima koji su počinili samoubojstvo.

‘Ne treba politizirati ovaj događaj iz haške sudnice’, kazala je predsjednica Krčelić obrazloživši odbijenicu HDZ-u.



Reakcija županijskog koordinatora Mosta

Zbog tog njezinog stava oporba je napustila sjednicu Vijeća, a potom se priopćenjem oglasio i Milan Brigljević, županijski koordinator Mosta, koji je rekao kako ‘Most nezavisnih lista Sisačko-moslavačke županije smatra da je i Gradsko vijeće grada Siska trebalo započeti sjednicu minutom šutnje za sve poginule branitelje i generala Praljka, onako kako je to učinio i Hrvatski sabor. Mladu predsjednicu Gradskog vijeća koja je zbog neiskustva i pod pritiskom međustranačkih odnosa u vijeću započela sjednicu bez minute šutnje, svakako ćemo upoznati s ulogom generala Praljka koji je bio zapovjednik obrane Sunje, te koji je u Oluji prilikom oslobađanja Dvora na Uni zataknuo ondje hrvatsku zastavu’.

Odgovor Ivane Krčelić

A onda mu je Krčelić odgovorila kako ona nije ‘mlada i neiskusna’.

‘S obzirom kako Mostova Ivana Krčelić nije mlada i neiskusna, iako “plava”, obrazovana je žena od 39 godina (40 u siječnju) koja vrlo dobro zna što je mislila, i što, i na koji način rekla. Pošto MOST nezavisnih lista voli isticati kako je PLATFORMA koja okuplja ljude različitih svjetonazora, koji vole ovu zemlju i koji bez obzira na svoje vjerske i sociološke razlike žele pozitivne promjene u ovoj zemlji, te se zalažu da imaju svoje mišljenje, drznula sam se pomisliti kako na to imam pravo! Pojasnimo, ja sam kao neovisni kandidat izabrana s liste MOST-a nezavisnih lista na mjesto gradske vijećnice u Gradsko vijeće Grada Siska te ne bih htjela oštetiti “imidžu stranke”, jer to sam ostala i nakon izbora – NEOVISNA. Nadalje, bez konzultiranja (koje je provedeno u Hrvatskom saboru s predsjednicima klubova stranaka), a prije početka sjednice Gradskog vijeća, zatražena je minuta šutnje za generala Praljka i poginule hrvatske branitelje.

‘Ja sam legalist’

U tom momentu, bez konzultacija, a s obzirom na to kako sam ja legalist, za mene je Praljak bio “prije dva dana osuđeni ratni zločinac” pred sudom koji je ova država, moja država, priznala potpisujući ustavni zakon o osnivanju istog i suradnji s njim, kojeg je ova država, moja država, izručila tom istom sudu, sudu kojem je moja država dostavila sve moguće i “nemoguće” dokumente koje ima iz tog vremena, a minutu šutnje zatražili su oni koji su za ovaj tragičan i nadasve “hrabar čin jednog čovjeka” i odgovorni“, stoji u reagiranju Ivane Krčelić.

Nastavlja kako voli ovu zemlju, kako voli svoj Sisak – Grad pobjeda, Grad koji su među prvima branili moj tata, moj djed, moj stric. Ne, nisu bili anemični kada je trebalo braniti svoju domovinu, nisu završavali “lažne fakultete” i nemaju debele račune u inozemstvu. „A kada budem trebala ‘nastavnu jedinicu’ o svome gradu i o onima koji su se za njega borili i obranili ga, vjerujte mi kako ću opet pitati moga oca, moga strica – ne i moga djeda jer na žalost umro je razočaran onime u što se pretvorila zemlja za koju se on borio, koju je čitav život sanjao i koju je on stvarao’, napisala je predsjednica Gradskog vijeća Siska, Ivana Krčelić.