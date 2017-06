MOSTOVCI UPUTILI DRAMATIČNU PORUKU VLADI: ‘Plitvičkim jezerima zbog prekomjene izgradnje prijeti uništenje, poduzmite hitne korake!’

Mostov zastupnik, bivši ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović (Most) upozorio je u srijedu na devastaciju u zaštićenom području Plitvičkih jezera te pozvao odgovorne da poduzmu hitne korake i zaštite taj prirodni biser koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Zamjetna devastacija prostora prekomjernom izgradnjom, betonizacijiom, apartmanizacijom i urbanizacijom te ozbiljna upozorenja da Plitvicama trajno prijeti devastacija, relativizira se do krajnosti koja graniči do apsurda, izjavio je Dobrović u Hrvatskom saboru. Dodao je kako je tragično i apsurdno da se sve to događa uz izdane građevinske dozvole.

Objašnjavajući kako je to moguće, ‘prstom je upro’ u nadležne ministrice iz vlada HDZ-a i Kukuriku koalicije, a požalio se i da, kao ministar zaštite okoliša, nije uspjevao dobiti “puno razumijevanje” kolege nadležnog za graditeljstvo oko postojanja zajedničkog problema.

Dobrović je naveo da je 2005. tadašnja nadležna ministrica poslove izdavanja građevinskih dozvola u zaštićenim područjima preselila iz centralne na lokalnu razinu, građevinske se dozvole od tada izdaju u Gospiću.



Nova ministrica, 2013. godine izdala je drugi, “izgleda smrtonosni udarac” za sustav zaštite u zaštićenim područjima, rekao je. Javna ustanova Nacionalnog parka više nije stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole, čega je posljedica da nema nikakve kontrole izdavanja građevinskih dozvola, čak nema ni informaciju, kaže Mostov zastupnik.

Naveo je da je u veljači bio posjet tzv. Reaktivne promatračke misije svjetske baštine koja je u izvještaju elaborirala ozbiljan izostanak sveobuhvatnog sustava zaštite.

“U prilici smo da izgubimo mjesto na listi svjetske baštine”, upozorio je Dobrović podjećajući da su Plitvice već gotovo 40 godina na listi svjetske prirodne baštine UNESCO-a.

Pozdravio je današnji prosvjed branitelja plitvičkog kraja protiv devastacije Plitvica. “Svaka im čast za to”, rekao je i pozvao odgovorne da poduzmu hitne korake.