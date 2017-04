NOVA INICIJATIVA MOSTOVACA: ‘Tražit ćemo uvođenje eura u Hrvatskoj već od ovog ljeta, očekujemo i podršku HDZ-a’

Most će već do ljeta pokrenuti inicijativu da se od ove turističke sezone omogući ograničeno uvođenje eura, odnosno plaćanje do dnevnog iznosa od 200 eura.

Najavio je to Mostov saborski zastupnik i kandidat za gradonačelnika Dubrovnika Maro Kristić gostujući u emisiji Novi dan na N1 televiziji, rekavši da bi tom mjerom trebala biti obuhvaćena cijela Hrvatska, a ne samo Jadran.

Svake sezone “propuštaju” se deseci milijuna eura

“Ključna riječ je ograničeno, da se ne bi pomislilo o euroizaciji. To je poticajna mjera. U poreznoj reformi došlo je do promjene stopa i u ugostiteljstvu. Tada smo se složili da to može dovesti do poremećaja u tom sektoru. Predlagali smo različite mjere. Komunicirajući mnogo s ugostiteljima i trgovinskim sektorom jedna od mjera koja bi pomogla bi bilo uvođenje eura, ali ograničeno. Istraživanja su pokazala da su deseci milijuna eura, koji bi se trebali potrošti, zbog nemogućnosti plaćanja, propuste i potroše na drugim odredištima.

Na pitanje kada bi se taj zakon uveo i kada bi vrijedio, Kristić kaže da je to stvar dogovora s koalicijskim partnerima i HNB-om, ali i cehovima ugostitelja, turizma i trgovine.



“Treba biti oprezan i naći najbolja moguća rješenja. Ključ je ograničenja u visini kojim se može plaćati. Nezgodno će biti odrediti dokad će to trajati. Iznos do 200 eura smatramo nekom psihološkom granicom koju je turist spreman potrošiti. Imamo u Dubrovniku podatke… Primjerice, milijun putnika s kruzera i imaju striktno organiziran dan i to je situacija da ne mogu trošiti vrijeme čekajući u mjenjačnici. Matematički gledano, da svaki protroši 10 eura to je 10 milijuna eura. To ne bi ugrozilo ni mjenjačnice, ni banke jer je to novac koji se ionako ne promijeni”, pojasnio je mostovac.

“Šteta je propustiti sezonu, ideja nije isisana iz prsta”

Riječ je o ideji koju, kaže Kristić, prvi put iznosi.

“Namjeravam je iznijeti i u Saboru. Način za fiskalizaciju bi ostao isti. Račun bi bio izdat u kunama, ali bi imao naznaku koliko je to eura po srednjem tečaju. To je mala tehnička izmjena. Trebat će, naravno, provesti jednu ozbiljnu raspravu. Mislim da to možemo brzo iskomunicirati. Šteta je propusititi sezonu. Ideja nije isisana iz prsta”, kazao je dodavši da svojevrsno plaćanje eurima već postoji, ali nije ozakonjeno no nema razloga da ne bude.

“I država će kroz poreze imati koristi, ali će i poduzetnici, a posebno ugostitelji koji su ugroženi povećanjem stopa, imati veće prihode”, kazao je i pripomenuo da stručnjaci iz HNB-a trebaju naći model kako se time ne bi otvorila siva zona.

“Mislim da je mjera dobra i očekujem podršku HDZ-a”

Kristić, pak, ne smatra da bi to bio prvi korak ka uvođenju eura već “više kao izolirana mjeru kojom se želi pomoći poduzetnicima”.

“Očekujem da svi subjekti daju svoje ideje. To su HNB, stručni cehovi i da taj zakonski prijedlog što prije dobije formu. Očekujem da ga se napravi zajednički. Ne želimo ga svojatati. Želim da se taj novi model uvede za ovu sezonu”, istaknuo je te dodao da očekuje i podršku HDZ-a ideji za uvođenjem te mjere.

“Mislim da je mjera dobra. Možda je to samo moje mišljenje. Pozivam ih da ideju pomognu oplemeniti. Predlaže se u ime kluba zastupnika Mosta”, zaključio je Kristić.

HNB: Zakonom se može dozvoliti i korištenje druge valute

O inicijativi mostovca Kristića na upit s N1 televizije očitovala se i Hravstka narodna banka.

“Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj je kuna, dok se za plaćanja u zemlji zakonom može dopustiti i korištenje druge valute. Navedena iznimka uređena je Zakonom o deviznom poslovanju i pripadajućim podzakonskim aktima koji reguliraju poslove i uvjete pod kojima je u Republici Hrvatskoj moguće izvršavati plaćanja u stranim sredstvima plaćanja i to između rezidenata te između rezidenata i nerezidenata. Na temelju raspoloživih informacija nismo u mogućnosti dati svoje mišljenje o iznesenoj inicijativi gospodina Kristića. Ukoliko nadležne institucije upute prijedlog za izmjenu navedenih propisa, u okviru kojeg bi ova inicijativa bila detaljnjije razrađena, Hrvatska narodna banka će se o tome odgovarajuće očitovati”, odgovorili su iz HNB-a.