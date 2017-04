MOSTOVAC DIŽE KAZNENU PRIJAVU PROTIV GUVERNERA HNB-a: ‘Svi koji su pomogli Todoriću moraju u Remetinec’

Gostujući u emisiji ‘Novi dan’ saborski zastupnik Mosta, Miro Bulj komentirao je krizu u Agrokoru te najavio kako će podnijeti kaznenu prijavu protiv guvarnera HNB-a koji je trebao nadgledati rad Ivice Todorića i prvi reagirati na situaciju u Agrokoru.

‘On i oni koji su mu omogućili, a to su političke elite, trebali su već odavno biti privedeni. Pozivam institucije da se Todorića procesuira za svo zlo koje je učinio Hrvatskoj, proizvođačima, dobavljačima i svima drugima. Nadam se da će problem biti riješen. Žalosno je da se čovjek koji je uništio sve oko sebe sada poziva na izgradnju. Država mora biti čvrsta da se održi sustav. Todorić je jedan od onih koji je hrvatsku slobodu i Domovinski rat iskoristio sebi da džep’, rekao je zastupnik Mosta, Miro Bulj u intervjuu za N1 televiziju.

Čelnik stranke, Božo Petrov već je podnio kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića i koncerna Agrokor, a Bulj smatra da je jedan od većih krivaca za situaciju u Agrokoru i guverner HNB-a, Vujčić kao i njegov prethodnik na toj poziciji, Rohatinski. Smatra da je pogodovanjem Agrokoru od strane HNB-a izvršen direktni udar na monetarni sustav Hrvatske.

‘Ako Ivica Todorić bude još dugo na slobodi, onda ovaj sustav nema smisla. Čovjek kojemu je HNB, guverner Vujčić, dao 10 milijardi kuna… To jest nije pratio o stabilnosti sistemskih tvrtki, omogućio da se izdaju mjenice bez pokrića onda to govori o odgovornosti. Izvršeni je direktni udar na monetarni sustav. Petrov je prvi koji se usudio dignuti prijavu protiv Todorića, a ja ću osobno dignuti kaznenu prijavu protiv čovjeka koji je sve to trebao nadgledati, reagirati – protiv gospodina Vujčića koji je jedan od većih krivaca za ovakvu situaciju. Pa i cijeli HNB, kao i gospodin Rohatinski koji je otišao raditi kod svojeg gazde’, kazao je Bulj u intervjuu.

Kaznena prijava idući tjedan

Kaznenu će prijavu, kaže, podnijeti idući tjedan, čim ljudi od struke, pravni tim odradi posao.

‘Naravno da je i HANFA tu odgovorna i oni su to dozvolili gospodinu Todoriću. Oni moraju biti privedeni i odgovarati za zlo koje su nanijeli hrvatskom društvu. Obvezni smo to napraviti zbog onih koji su gradili Republiku Hrvatsku i gospodarski sustav, a to su radnici’, smatra Bulj.

Oporba na čelu s SDP-om najavila je pokretanje istražnog povjerenstva za Agrokor te najavila traženje opoziva ministra financija Zdravka Marića. Bulj smatra da je Marić morao znati što se događa te da je trebao na vrijeme reagirati.

‘Podržat ću povjerenstvo, no međutim žalosno je da se pozivaju oni koji su Todorića doveli, davali mu milijarde. I danas je jedini izlaz borba za male ljude, da se država uključi i spasi ta radna mjesta. Neće samo Todorić biti na putu za Remetinec, nego i stotine oko njega i političke elite koje su mu to omogućile’, poručio je Bulj.

Zakon o lokalnim izborima

Komentirajući Zakon o lokalnim izborima kojim se pravomoćno osuđenim osobama zabranjuje kandidiranje na lokalnim izborima nije u suprotnosti s Ustavom, odlučio je tako Ustavni sud, no u dijelu javnosti i dalje postoji uvjerenje da je Most izmislio zakon samo da iz igre pred izbore izbaci dubrovačkog gradonačelnika Vlahušića koji je jučer bio ciničan i rekao da je to njemu kao nagrada za životno djelo.

Bulj je u intervjuu kazao kako izjave gospodina Vlahušića ne želi komentirati te kako je Zakon donesen u parlamentu te ga smatra pravičnim. Govoreći o lokanim izborima najavio je pobjedu Mosta u Omišu, Metkoviću i u Sinju kao i u mnogim drugim mjestima.