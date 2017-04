MOSTOV MIROSLAV ŠIMIĆ: ‘Kad prođe restrukturiranje, Todorić više neće biti vlasnik Agrokora’

Predsjednik Kluba zastupnika Mosta Miroslav Šimić gostovao je u emisiji Novi dan N1 televizije, gdje se osvrnuo na gužve na granicama, lokalne izbore, ali i krizu u Agrokoru i sve što ona povlači za sobom.

U srijedu će se u Beogradu sastati ministri gospodarstva zemalja u regiji kako bi raspravljali o krizi u Agrokoru. Šimić je pozdravio takvu inicijativu, smatra da je dobro razgovarati o tome s obzirom na to da Agrokor ima veliku važnost i za susjedne zemlje, no kaže da ne zna ništa više o tom sastanku.

‘Sve države u okruženju žele zaštititi svoje interese’

Na pitanje postoji li opasnost da Agrokor izgubi dio kompanija izvan Hrvatske, Šimić odgovara – ne.

‘Ono što će se posljedično događati je da će se nakon stabilizacije tražiti rješenja, sigurno će doći do prodaje većeg dijela kompanije. Sigurno da ne može doći do nacionalizacije, no jasno je da sve države u okruženju žele zaštititi svoje interese, zato smo mi donijeli zakon, a očekivano je i ponašanje susjeda koji žele zaštititi gospodarsku stabilnost svojih zemalja’, kaže Mostovac.



Na tome da netko treba snositi odgovornost ne inzistira samo Most, kaže Šimić, već i svi hrvatski građani. Pravu istinu moguće je otkriti ulaskom u kompaniju, a Šimić podsjeća i da je čelnik Mosta Božo Petrov podnio i prijavu protiv uprave Agrokora.

‘Doveli smo cijelu državu u potencijalnu opasnost zbog očito nekontrolirane situacije u jednoj kompaniji i tu treba tražiti odgovornost onih koji su do toga doveli. Niti Most kao parlamentarna stranka ne treba ulaziti u meritum stvari, nego prepustiti institucije neka utvrde sve činjenice, naše je samo da pošaljemo jednu političku poruku’, kaže Šimić.

Na pitanje je li premijer Plenković, rekavši da ‘neće dozvoliti da se Vlada i represivni aparat koriste u svrhu nečijeg progona’, zapravo mislio reći da treba zaustaviti istrage u Agrokoru, Šimić kaže da premijerova izjava vjerojatno nije išla u tom smjeru. Dodaje da su i stabilizacija kompanije i utvrđivanje odgovornosti jednako važni te da se Vlada neće zalagati za to da istraga prestane.

‘Da smo znali da je situacija tako teška, ranije bismo reagirali’

Most je unazad nekoliko mjeseci osjetio da se upalio alarm koji upozorava na nestabilnu situaciju u Agrokoru, a i ranije je ta stranka bila mišljenja da nije dobro da tolika koncentracija i utjecaj budu u samo jednoj tvrtki. Ipak, nisu znali razmjere.

‘Da je baš tako teška situacija nismo znali, ranije bismo onda reagirali. Ako je HNB znao morao je jače reagirati. Kolege iz HNB-a često se naknadno prave pametnima. U pravilu nam drže prodike kada do neke situacije već dođe, očekujem veću njihovu proaktivnost i smatram da snose veliku odgovornost oko Agrokora, ali i stanja u hrvatskom gospodarstvu. Sjećam se kad je pretprošla Vlada rješavala problem kredita švicarcima, HNB je rekao da će se srušiti cijeli sustav i vidi se da su potpuno promašili’, rekao je Miroslav Šimić i dodao da se unutar stranke još nije razgovaralo o nepovjerenju guverneru HNB-a Borisu Vujčiću.

‘To su postupci u Saboru o kojima Klub tek treba donijeti odluku, ali u razgovoru s kolegama imamo stav kako aktualni guverner nema povjerenje i za to imamo debele razloge’, pojašnjava Šimić.

Slaže se Šimić i s izjavom predsjednice Kolinde Grabar – Kitarović koja je jučer žestoko kritizirala Ivicu Todorića, no kaže da je ona trebala reagirati i puno ranije. Todorić je posljednjih tjedana postao lopta za napucavanje raznih političara, čiji je donedavno bio miljenik. Mostu, kaže Šimić, nije važan Ivica Todorić nego Agrokor i radnici. Jer, kad prođe restrukturiranje, kaže Šimić, Todorić ionako neće više biti vlasnik Agrokora.

‘Volio bih da kriza u Agrokoru ne bude predizborna tema’

Kada je riječ o lokalnim izborima, Šimić kaže da je moguće da i Agrokor u pojedinim mjestima gdje se nalaze sjedišta kompanija, bude predizborna tema, no kandidati su ipak najvažniji.

‘Što se tiče situacije u Agrokoru, volio bih da ju svi zajedno ne koristimo u kampanji’, kaže Šimić za N1.

Osvrnuo se i na sve veće gužve na granicama zbog pojačanih kontrola. Takvo stanje nije prihvatljivo, a za rješenje problema potrebna je bolja komunikacija sa susjedima, posebno zbog statusa Hrvatske kao turističke, ali i tranzitne zemlje. Šimić je rekao da Slovenija još nije pristala na dogovor ali još se nada da će tu mogućnost susjedi razmotriti. jer sadašnja situacija loše utječe na odnose dviju zemalja.