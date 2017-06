MOSTOV DISIDENT O KRIZI VLADE: ‘HDZ bi pobijedio da je Plenković odmah raspisao izbore, ali njemu su oni zadnja opcija’

Ivica Relković koji je nekad slovio za ideologa Mosta koji okrestrira strankom iz sjene u intervjuu za Globus prokomentirao je aktualnu krizu Vlade.

Relković je nedavno prekinuo suradnju s Božom Petrovom i Nikolom Grmojom te se odlučio baviti analitičkim poslovima i javnim savjetima putem bloga Besplatna politika.

Relkvić tvrdi kako su Andreju Plenkoviću izbori zadnja opcija s kojom računa.

‘Njemu je stalo dobiti vremena’

‘Lakše se održava Vlada sa 77-78 ruku u Saboru ako postoji konzistentan dogovor zastupnika koji čine takvu ‘tanku’ većinu nego Vlada koju podržava 85-90 ruku među kojima postoji njih 10-15 koji u svakom trenutku mogu kao kontrablok otkazati potporu. Neki dan je i sam Andrej Plenković dao sličnu izjavu ne potvrđujući pri tome izravno znači li to opstanak Vlade ili ne. Ali ako iščitavamo njegove namjere i motive, ako bacimo oko na način kako se nosi s problemima koji su kao niz cunamija naletjeli baš na ovu Vladu – INA-MOL, Agrokor – onda treba primijetiti da je njemu stalo dobiti dovoljno dugo vrijeme za upravljanje, onako kako ga on zamišlja, pa mi se čini da su izbori zadnja opcija s kojom računa’, rekao je Relković, prenosi Jutarnji.



‘HDZ bi dominantno pobijedio na izborima uz drugi krug lokalnih’

‘Da je Andrej Plenković želio brzim izborima presjeći gordijski čvor ima-nema većine, imali bismo parlamentarne izbore uz drugi krug lokalnih, i tada bi HDZ dominantno pobijedio, jer ima za protivnika toliko neprirodno izmiješanu oporbu u lokalnim kampanjama da SDP, HNS i HSS uopće ne bi paralelno mogli voditi parlamentarnu i lokalnu kampanju. Ako to nije učinio sada, onda ne vidim zašto bi njemu jesenski izbori bili cilj. Pretpostavljam da mu je stvarni cilj, a ne PR-cilj, rekonstruiranje i Vlade i većine u lipnju. Isto tako mislim da dijelu oporbe ne odgovaraju izbori ni sada ni na jesen, jer se neće stići repozicionirati u svojem očevidnom preslaganju, posebno tu mislim na odnose HNS-a i SDP-a’, smatra Relković.

Što se tiče SDP-a, smatra kako bi stranka, kad bi bila stranka, sama najavljivala solo profilaciju za nove izbore.

‘SDP radi na vlastitom marginaliziranju’

‘To je jedini način da se stabiliziraju i obrane od starih, ali i novih pojava na ljevici. Ispijanjem ‘kava’ s deset malih stranaka i glumljenjem snage u stilu ‘što nas je više, to smo jači’, SDP radi na vlastitom marginaliziranju. SDP kao da još nije shvatio da je preferencijsko glasovanje antikoalicijsko, jer vam mali partner fokusiranjem svojih birača na samo jednu osobu pretječe većinu kandidata većinske stranke čiji se glasovi raspršuju”, objašnjava Relković. “Zato velikim strankama više ne odgovaraju ‘trakavica koalicije’. Čini mi se da je to shvatio HNS, jer se upravo on preferencijalno najviše hranio zajedničkim koalicijskim mandatima i krenuo na logičan put traženja vlastitog prostora, prije nego što im, ‘pet minuta’ prije parlamentarnih izbora, tu vijest ne servira SDP’, rekao je Relković.