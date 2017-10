VLADA ĆE OMOGUĆITI ‘NOVE AGROKORE’? ‘Izjasnite se – je li to roll up kredit ili nije?’

Predložene izmjene Stečajnog zakona, koje omogućavaju vjerovniku koji je dao sredstva za privremeno financiranje dužnika senioritet naplate, navele su u srijedu navečer u Saboru Mostove zastupnika na pitanje hoće li se time omogućiti roll up krediti slični onima u Agrokoru, što je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković odbacio.

“S obzirom da se to kod lex Agrokor pretvorilo u roll up model, hoće li se i u ovom zakonu novo financiranje tumačiti kao roll up ? Hoće li u svim budućim stečajnim postupcima ovakvo financiranje moći postati roll up”, upitao je Mostov Tomislav Panenić ministra Bošnjakovića koji je u sabornici predstavio zakonske izmjene.

ŠTO ZAKON O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE ZAPRAVO ZNAČI? Todorić aktivirao zakon koji će možda spasiti Agrokor, ali…

Panenić naime smatra da je ta odredba prenesena iz tzv. lex Agrokor gdje se tumači kao roll up model, odnosno model po kojemu se za jednu kunu novog kredita vjerovniku priznaje jedna kuna starog duga koji će se moći prenijeti u prvenstvo naplate.

“Nadam se da neće biti tumačenja da se izmjenama Stečajnog zakona omogućava roll up”, dodao je Panenić.

Inzistirao je i Božo Petrov je li to roll up. “Ako nije, onda to nije ni u lex Agrokor, a onda ćete morati objasniti kako ste se zadužili”, ustvrdio je Petrov.

Ministar Bošnjaković eksplicitno je odbacio da je riječ o roll up modelu. “U zakonu jasno piše – ako se nad dužnikom otvori predstečajni postupak, tražbine vjerovnika koji su dužniku dali novčana sredstva za novo zaduženje, namirit će se do iznosa novog zaduženja prije ostalih stečajnih vjerovnika, osim vjerovnika prvog višeg isplatnog reda”, kazao je.

Prednost dugova

Pojasnio je da će to biti potraživanje koje ima prednost u odnosu na sve druge, ali samo u visini kreditiranja u predstečaju i ako je odluka o tome donesena kvalificiranim većinom.

Ta odredba zaintrigirala je i Arsena Bauka (SDP) koji je kazao da su na Odboru za pravosuđe ministrovi suradnici navodno to isto nazvali roll up modelom, no Bošnjaković je i to odbacio.

Osim odredbe koja omogućava novo financiranje na način da se vjerovniku koji je dao sredstva za privremeno financiranje omogući naplata prije ostalih, izmjenama Stečajnog zakona predlaže se i produljenje roka za prijavu i utvrđivanje tražbina te izradu plana restrukturiranja, kao i produljenje roka na 300 dana u kojem predstečajni postupak treba završiti.

Cilj predloženih izmjena je da se potakne dužnike na pokretanje predstečajnih postupaka čim se nađu u poteškoćama i olakša samo provođenje stečajnog postupka, istaknuo je Bošnjaković.

Zastupnici su u srijedu kasno navečer podržali i izvješće o učincima provedbe zakona o otocima za 2014. i 2015. godinu.

Prijedlog izmjena Zakona o područjima posebne državne skrbi zastupnika Darinka Dumbović (Reformisti) koji predlaže stambeno zbrinjavanje naseljenika na područjima državne skrbi nije naišao na podršku vladajućih koji navode da će se to pitanje riješiti cjelovito novim zakonom.

Sabor sjednicu nastavlja u četvrtak.