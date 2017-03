MOST POZVAO VRBANOVIĆA DA PODNESE OSTAVKU: ‘Nažalost, moramo priznati da su BBB i Torcida bili u pravu’

Most nezavisnih lista pozvao je u četvrtak glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza Damira Vrbanovića da podnese ostavku do okončanja postupka koji se protiv njega i braće Mamić vodi na sudu u Osijeku.

“Pozivamo Damira Vrbanovića, protiv kojega je u utorak Optužno vijeće osječkog Županijskog suda potvrdilo USKOK-ovu optužnicu po kojoj je zajedno s bivšim čelnikom Dinama Zdravkom Mamićem njegovim bratom Zoranom te poreznikom Milanom Pernarom optužen da su oštetili NK Dinamo za 116 milijuna kuna, a državni proračun za 12,2 milijuna kuna, da do okončanja postupka podnese ostavku”, kazao je saborski zastupnik Mosta Miro Bulj na konferenciji za medije na kojoj se govorilo i o izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u Saboru i negativnom stanju u Hrvatskom šahovskom savezu.

‘Neuspjeli eksperiment Zlatka Mateše’

Prema riječima drugog Mostovog saborskog zastupnika Marka Sladoljeva, Most neće podržati ni programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2015. godinu o kojem bi Sabor trebao raspravljati početkom sljedeće godine.





“Nećemo podržati taj izvještaj HOO-a jer njegov veliki birokratski aparat sprječava adekvatnu raspodjelu prijeko potrebnih sredstava sportašima, trenerima i sportskim kolektivima te je ulaže u pogrešne projekte. U njihovu izvješću ne vidi se kako se financira Sportska televizija i tko će pokriti gubitke tog očito neuspjelog eksperimenta predsjednika Zlatka Mateše“, kazao je Sladoljev, napomenuvši da Most daje podršku osnivanju Središnjeg državnog ureda za sport i njegovoj čelnici Janici Kostelić.

“Trebamo napraviti sve da pomognemo da se Središnji ured što brže formira kako bi se riješili nagomilani problemi hrvatskog sporta. Do tada mora funkcionirati sadašnji Zakon o sportu i na žalost moramo priznati da su u pravu bile navijačke udruge, od BBB-a do Torcide, koje tvrde da je razlog stanja u našem sportu to što se ne primjenjuje zakon”, rekao je Sladoljev.

‘Izgovora nema i vrijeme je za promjene’

Gost Mostove konferencije bio je i predsjednik Hrvatskog atletskog saveza i Splitskog saveza sportova Ivan Veštić koji je naglasio da se iz proračuna za sport ponovno izdvajaju nedostatna sredstva.

“Zaboravljamo da je sport vrlo široko područje javnog djelovanja i važan regulator društvenog djelovanja. Potreban nam je kvalitetan Zakon o sportu i strategija. Hrvatska ima kvalitetne ljude koji mogu pripremiti takve strateške dokumente. Izgovora nema i vrijeme je za promjene”, rekao je Ivan Veštić, napomenuvši da sport nije samo onaj vrhunski, nego i onaj na lokalnoj razini kao i u školama, studentski sport i sport osoba s invaliditetom. On je izrazio nezadovoljstvo što ni njega ni druge čelnike sportskih saveza nitko nije konzultirao kod formiranja Središnjeg državnog ureda za sport čiju uredbu o osnivanju još nitko nije vidio.

‘Cijeli sport pati zbog brojnih unutarnjih problema’

Gost na konferenciji Mosta bio je i nepriznati čelnik Hrvatskog šahovskog saveza Milan Brigljević.

“Često možemo slušati i čitati o problemima u nogometu, no oni su prisutni i u većini drugih sportova pa tako i u mom Hrvatskom šahovskom savezu. Nažalost, zbog HOO-a nismo bili u mogućnosti poslati delegata na kongres FIDE u Baku. Cijeli sport pati zbog brojnih unutarnjih problema, a kada ih netko pokuša riješiti, nailazi samo na prepreke onih koji bi trebali pomagati”, poručio je Brigljević i založio se da nadležne institucije što prije riješe dubioze u Hrvatskom šahovskom savezu.

Bulj i Sladoljev naglasili su kako hrvatski sportaši imaju bezuvjetnu podršku u Mostu nezavisnih lista i da će se nastaviti zalagati za provedbu aktualnog Zakona i odgovarajuću državnu potporu vrhunskim sportašima.