MOST PERE RUKE OD SVOJE RUŽICE VUKOVAC: ‘Mi smo protiv uhljebljivanja, za ovo nema opravdanja’

Most nezavisnih lista u subotu se ogradio od zahtjeva Ružice Vukovac, koja je podnijela zahtjev za ‘šest plus šest’ plaća na koje imaju pravo samo neki državni dužnosnici nakon prestanka obnašanja dužnosti, kao i njezinih izjava u kojima tvrdi da je to napravila zbog medijske pažnje.

“Iako razumijemo financijsku situaciju u kojoj se Ružica Vukovac nalazi, zalažemo se za smanjivanje privilegija političarima, što smo pokazali izmjenama zakona koje su izglasane i na snazi, kao i za ukidanje uhljebljivanja, stoga ovakvi postupci nemaju opravdanje”, ističe se u njihovu priopćenju.

Iz Mosta dodaju kako ne podupiru ni “medijski linč” usmjeren na stranačku kolegicu, a koji je, napominju, izostao kada su u sličnoj situaciji bili političari drugih stranaka.

Podsjećaju kako je Ružica Vukovac jedna od rijetkih koja nije iskoristila pravo na 6+6 plaća kada je na to imala pravo.



Most je najavio da će o tim događajima nakon lokalnih izbora raspravljati Nadzorni odbor stranke.

Ružica Vukovac je zatražila naknadu “šest plus šest” nakon što je razriješena dužnosti državne tajnice u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj je bila dva tjedna (od 13. do 28. travnja). Medijima je izjavila da je to učinila namjerno, kako bi privukla njihovu pažnju, jer je opstruiraju u kampanji za lokalne izbore.