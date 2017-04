MOST KRENUO U PREGOVORE S SDP-OM? ‘Postoji komunikacija između Petrova i Bernardića’

Šef SDP-a tvrdi kako neće držati ljestve HDZ-u koji štiti mutne interese, ali da je svoje u tom slučaju odradio. Ipak, u vrijeme kad daje izjavu iz njegovih redova može se čuti kako postoji komunikacija između njega i šefa Mosta Bože Petrova.

Čelnik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u petak da se SDP neće miješati u odnose HDZ i Mosta jer “ne želi biti voajer i viriti nekome u spavaću sobu”, a sasvim sigurno “ne namjerava držati ljestve HDZ-u, koji štiti mutne interese”.

“U brakorazvodnoj parnici HDZ i Most će sami sudjelovati. Ono što su zajedno počeli to moraju i završiti. SDP ne namjerava držati ljestve HDZ-u koji štiti mutne interese. Premijer Andrej Plenković očito štiti mutne interese, i to je ovih dana svima jasno”, rekao je Bernardić novinarima u Saboru te ustvrdio kako je SDP napravio što je mogao, “kad je uočio probleme u tom braku HDZ-a i Mosta, prijavio ih je za nasilje i zatražio smjenu ministra financija”.

No, iz njegove stranke ipak dolaze nešto drugačije informacije kad je riječ o tome da je “SDP napravio što je mogao”. Naime, novinar N1 televizije Hrvoje Krešić objavio je na Twitteru kako mu je saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin potvrdio da postoji komunikacija između njegovog šefa stranke i prvog čovjeka Mosta Bože Petrova.



Da, ovog trena mi je to potvrdio @pedjagrbin u razgovoru; kaže da postoji komunikacija između @davorbero i Bože Petrova #n1info https://t.co/SPBVGndmu2 — Hrvoje Kresic (@hkresic) April 28, 2017

Da možda ima vatre gdje ima i dima govori i izjava Petrova od jučer u kojoj je nakon smjene u Vladi kazao kako ne isključuje mogućnost pregovora Mosta i SDP-a.

“Most će nakon svega birati stranu gdje su kvalitetni ljudi, a ako takvih ne bude, onda je bolje biti u oporbi, nego u ovakvoj vlasti nekome glumiti smokvin list”, kazao je Petrov.

