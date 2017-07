MORH ZAPOŠLJAVA: Primaju 400 ljudi, pogledajte tko se sve i kako može prijaviti

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je natječaj za prijam u vojnu službu 382 vojnika/mornara te 15 časnika i doktora/doktorica medicine.

Kandidati i kandidatkinje za vojnika i mornara u vojničku službu primaju se na četiri godine (s mogućnošću produženja službe), a početak službe je 26. rujna 2017. godine.

Za časnike, doktore/doktorice medicine, u djelatnu vojnu službu primaju se kandidati sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

Tko se sve može prijaviti?

Iz MORH-a poručuju da se za natječaj za vojnika/mornara mogu prijaviti kandidati koji zadovoljavaju opće Uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama RH te posebne uvjete, i to srednju stručnu spremu, najviše navršenih 27 godina života do kraja 2017. godine i odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.



Kandidati/kandidatkinje podnose prijave Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta ili Središnjici za upravljanje osobljem.

Kandidati/kandidatkinje sa završenim dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ili odsluženim vojnim rokom vlastoručno potpisane prijave trebaju predati u roku od 30 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati i kandidatkinje će proći odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službi i kadetsku službu. Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.

Na natječaj za časnike, doktore i doktorice medicine mogu se prijaviti kandidati i kandidatkinje koji zadovoljavaju opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama RH, te posebne uvjete i to najviše navršenih 30 godina života do kraja 2017. godine i odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili najviše navršenih 29 godina života do kraja 2017. za kandidate koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužili vojni rok.

Gdje slati prijave?

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu.

Kandidati i kandidatkinje se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se prvi časnički čin i raspoređuju se na časničku dužnost.

Prije prijma na osposobljavanje, kandidati i kandidatkinje prolaze odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Ministarstva obrane, Uprava za ljudske resurse, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Zagreb, Stančićeva 6, priopćio je MORH.

Natječaji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva obrane.