ČIM PRIME NOVAC OD SOCIJALNE POMOĆI, IDU U KOCKARNICU: ‘Moram ludovat, moram trošit pare’

U Čakovcu je zabilježeno nekoliko slučajeva da primatelji socijalne pomoći novac od iste troše u kockarnicama.

O tome je, prije dvadesetak dana, objavljena priča u emisiji ‘Provjereno’ Nove TV, da bi reporterima ponovno na licu mjesta bila potvrđena ista priča: krajem mjeseca, kada ide isplata, neki od primatelja pokupe novac i odmah se zapute u kockarnice.

“Kockali, a malu djecu ostavili u autu na parkiralištu”

Jedan od mladića kojeg je ekipa emisije srela ispred kockarnice pohvalio se kako mu godišnja zarada iznosi oko 50 tisuća kuna. Na pitanje otkud mu toliki novac, kazao je: “Pa radim gospodine, to je logično” te sjedajući u auto dodao: “Moram ludovat. Moram trošit pare”.

Drugi mladić kaže kako je u kockarnici uspio zaraditi pet tisuća kuna. “Dobivamo socijalku i to sve u kasino stavljamo”, kazao je bez ikakve zadrške.



O svemu tome, naravno anonimno, progovorio je i jedan zaštitar iz jedne od čakovečkih kockarnica.

“Ima jedna baš jako specifična situacija koja mi je jako zasmetala i zbog koje mi je i najviše žao što je nisam prijavio socijalnoj službi i policiji, a to je da je došao jedan bračni par i to u šestom mjesecu, oko dva popodne. Vani vruće, asfaltirano parkiralište. Oni su kockali od dva sata dok nisu izašli van. Ja sam išao sa smjene, oko šest, sedam sati. U kombiju je bilo dvoje djece stare, po mojoj procjeni, oko dvije-tri i pet godina. Oni su cijelo to vrijeme bili u kombiju, tih četiri, pet sati nitko nije izašao van pogledati ih”, kazao je zaštitar novinarima ‘Provjerenog’.

Slično se događa i u Našicama i Belom Manastiru

Nakon što je priča o tim slučajevima prvi puta objavljena početkom studenog, reagirale su i državne institucije.

Predstavnici romske manjine i lokalne samouprave pozvani su u Ministarstvo socijalne politike, gdje je zaključeno da postoji problem o kojem se mora razgovarati. No, otad se nitko nije oglasio po tom pitanju.

Redakcija ‘Provjerenog’ primila je dojave da se u danima isplata socijalne pomoći slične stvari događaju i na području Našica te Belog Manastira, gdje ljudi u danima isplate socijale svjedoče istim prizorima.

