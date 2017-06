‘MOLIM STRPLJENJE, PUNO JE TOČAKA’: Jandroković se žali da u Saboru imaju puno posla, ali petak opet ne rade

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najavio je u srijedu zastupnicima prilično intenzivan rad do saborske ljetne stanke, dakle do 15. srpnja, kako bi se odradilo čim više zakona sa opsežnog dnevnog reda.

Iako bi ta izjava u drugim okolnostima vjerojatno prošla neopaženo, zamolba predsjednika Sabora zastupnicima da imaju strpljenja u narednim “intezivnijim” tjednima, prilično je neumjesna s obzirom da zastupnici rade još samo danas jer je u četvrtak državni blagdan, Dan antifašističke borbe, a zbog toga se neće raditi ni u petak. S obzirom da su sljedeću sjednicu zakazali za utorak, predsjednik Sabora i zastupnici na svoje će radno mjesto doći tek za 5 dana.

“Idući tjedan nastavljamo već u utorak, a od utorka do petka radit ćemo i idućih tjedana, plan je da svaki dan odradimo po pet-šest točaka, nekad ćemo, možda, raditi do 16 sati, drugi put do 22 sata, najavio je zastupnicima. Molim razumijevanje, puno je točaka”, rekao je Jandroković i pozvao predsjednike odbora da odrade zakone iz svoje nadležnosti kako bi Sabor mogao plenarno neometano raditi.

“Neki odbori, bez ikakva razloga, imaju i po 14 neodrađenih točaka, molim predsjednike da sazovu sjednice i očituju se o točkama”, rekao je Jandroković.



Podsjetimo, prošlog tjedna u četvrtak je u Hrvatskoj obilježen blagdan Tijelova, neradni dan, pa su u Saboru također zaključili da je dovoljno raditi samo ponedjeljak, utorak i srijedu, a praznik spojiti s vikendom.

“Četvrtak je blagdan pa onda u petak nećemo raditi”, priopćio je tad kolegama zastupnicima Gordan Jandroković, a samo tjedan dana kasnije očekuje je ih još jedan produženi vikend i odmor.