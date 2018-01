NOVI CROBAROMETAR DONOSI PRILIČNO NEOČEKIVANE REZULTATE: Bernardić i SDP zaustavili negativni trend koji je trajao mjesecima

Građani većinski ne odobravaju Vladine politike. Protiv poteza Banskih dvora je 61 posto ispitanika, a podržava ih 30 posto, no čak 74 posto ispitanika vjeruje da će vlada Andreja Plenkovića odraditi mandat do kraja

Redovito istraživanje Dnevnika Nove TV, Crobarometar, pokazao je da i prvi mjesec ove godine HDZ završava na prvom mjestu uživajući potporu 30,1 posto birača, čime su se vratili na potporu koju su imali u studenom prošle godine. SDP je, pak, nakon tri mjeseca uspio zaustaviti pad i sada uživa potporu 20,9 posto birača.

Živi zid siječanj završava s potporom 13 posto birača, što je već peti mjesec zaredom u kojem potpora toj stranci raste. Četvrta stranka po potpori birača je Most za koji se izjasnilo 6,8 posto ispitanika. Most jedan mjesec poraste, a onda drugi padne za jedan postotni poen, no sve unutar statističke pogreške.



Bandićeva stranka predvodi one iz “drugog reda”

Stranka Bandić Milan 365 godinu je započela s potporom od 3,4 posto i oni su politička opcija koja se nalazi uvijek pri vrhu stranaka iz “drugog reda”. Rejting manji, ali politička moć, čini se, velika pri formiranju vlasti ili održavanju koalicija. Regionalni IDS na nacionalnoj razini uživa potporu 2,5 posto birača, a HNS, koji je strateški partner HDZ-u u Vladi, ima podršku 2,4 posto birača. Stranka Pametno trenutno može računati s potporom od 2,4 posto. Slijede HSS s potporom od 2,1 posto i HSU s 1,9 posto.

Ostale stanke ukupno imaju 6,9 posto potpore: HRAST može računati na potporu od 0,5 posto, GLAS i Neovisni za Hrvatsku po 0,4 posto, a Reformisti Radimira Čačića 0,2 posto.

Većina ne odobrava politiku Vlade, ali misli da će opstati

Većina ne odobrava politiku Vlade, ali misli da će opstati

Zanimljivo je da većina građana vjeruje u opstanak ove koalicije – čak 74 posto ispitanika vjeruje da će Andrej Plenković u partnerstvu s HNS-om odraditi mandat do kraja. Suprotnog je mišljenja 18 posto ispitanika.

Većina građana je i dalje pesimistična smjerom kojim ide Hrvatska. Tako je onih koji misle da zemlja ide u lošem smjeru 67 posto, dok 25 posto njih misli da Hrvatska ipak ide u dobrom smjeru.

Za HDZ i SDP glasuju stariji, mladi za Živi zid i Most

HDZ-ovi birači su iznadzastupljeni među biračima iznad 60 godina. Tamo mogu računati na potporu 36 posto ispitanika. Također, više glasova mogu očekivati kod birača s osnovnom školom (38 posto). Veliku potporu imaju u Lici i Banovini (49 posto), a u Dalmaciji ta stranka ima apsolutnu potporu (54 posto). SDP-ovi birači su također starija populacija, točnije oni iznad 60 godina (27 posto). Više birača mogu očekivati kod onih s VŠS/VSS (25 posto), a i dalje su jaki u Zagrebu (27 posto) te u sjevernoj Hrvatskoj (29 posto).

Živi zid je stranka mladih. Za tu bi opciju glasovalo 22 posto mlađih od 30 godina. Također, nešto više glasova mogli bi očekivati kod birača sa srednjom stručnom spremom (16 posto) te u Zagrebu (17 posto) i u Slavoniji (16 posto). Most više glasova nego na nacionalnoj razini može očekivati kod birača do 30 godina (13 posto), također malo više imaju muških birača (9 posto). Gledajući po regijama, za Most bi više glasovali na sjeveru Hrvatske (10 posto) te u Dalmaciji (11 posto).

