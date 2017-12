MLADIĆ NA TRSATU NAIŠAO NA MJESTO IZ HORORA: ‘Ne mogu spavati, u šoku sam. Bolje da to nisam vidio’

Za sada još uvijek nije poznato čiji su psi kao ni u kojoj je fazi istraga.

Facebookom se šire zastrašujuće fotografije uginulih pasa koje je netko ostavio da uginu od gladi i žeđi. Fotografije su objavljene na facebook stranici Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis, a na njima se mogu vidjeti uginuli psi koji se nalaze pokraj svojih kućica u boksevima. Sudeći prema fotografijama i izgledu leševa psi su uginuli prije najmanje prije mjesec dana, a jedan od njih uginuo je zarobljen u svom malom kavezu. Zastrašujući su prizori navodno snimljeni na Trsatu.

‘Zgrožena sam. Ono što sam u inbox dobila je takvo neviđeno zlostavljanje da mislim da noćas ni spavati neću. Ovih se dana grozne stvari samo gomilaju. Mlad čovjek koji je užas vidio je izvan sebe. oliciju i veterinarsku inspekciju sam kontaktirala, ujutro akcija. Užas. Hvala mladom dečku koji ne okreće glavu od patnje životinja. Zakon o zaštiti životinja je na snazi i dobar. Evo razloga za primjenu. 06:30 Nevrijeme razvaljuje, po mraku i nevremenu ne možemo napraviti što trebamo. U 14:30 krećemo i objaviti ćemo slike prije nego li nam to zbog istrage zabrane’, napisala je Diana Primožić Kukuruzović koja je podijelila fotografije na stranici Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis.





‘Na žalost, danas sam naišao na to, ja sam taj koji je to vidio i žao mi je da sam to vidio, jer sam u velikom šoku i neću moći spavati. Nadam se da sam pomogao i da osoba neće proći nekažnjeno’napisao je mladić koji je otkrio ovo mjesto strave.

