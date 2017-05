MLADIĆ KOJI JE ŠOKIRAO BANDIĆA I EKIPU: Tko je aktivist i nositelj liste koja je ušla u Skupštinu s čak četiri vijećnika?

Kandidat političke platforme ‘Zagreb je naš’ Tomislav Tomašević nositelj je liste u Zagrebu, a iako su im ankete predviđale lošiji rezultat, rezultat koji su postigli nikako nije malen. ‘Zagreb je naš’ dobio je 7,64 posto glasova birača te tako uspio ući u Gradsku skupštinu s čak četiri vijećnika.

Ova politička opcija sastavljena je od ‘Zagreb je naš’, Nove ljevice, ORaH-a, Radničke fronte te stranke Za grad.

Poznat po aktivističkom djelovanju

Tomašević je samostalno živio u više zagrebačkih četvrti – od Trnja preko Donjeg grada do Trešnjevke.

Osnovnu školu završio je u Zaprešiću, gdje su mu školski kolege dali današnji nadimak Senf jer ih je skraćeni oblik njegova imena podsjetio na senf Thomy.



Godine 2000. je upisao Pravni fakultet u Zagrebu, no napustio ga je na trećoj godini jer ga je više interesiralo proučavanje društvenih promjena. Godine 2006. upisao je Fakultet političkih znanosti te završio preddiplomski i diplomski studij politologije. Magistrirao je na Sveučilištu Cambridge u području okoliša, društva i razvoja. Nakon toga vratio se u Zagreb. Sada radi kao programski voditelj Instituta za političku ekologiju u Zagrebu.

Napisao brojne publikacije i članke

Napisao je i uredio desetak publikacija, znanstvenih članaka i izvješća na razne teme: upravljanje komunalnim poduzećima, modeli sudjelovanja građana u upravljanju javnim i zajedničkim dobrima, gospodarenje vodama, politika za mlade, suzbijanje društvene nejednakosti te obnovljivi prirodni resursi.

Aktivizmom se počeo baviti sa 16 godina kada se priključio Zelenoj akciji.

Politički aktivan od srednje škole

Od srednje škole do danas aktivan je u političkom životu. Počeo je kao član Upravnog odbora Zelene akcije 2001. godine, a ubrzo je postao i potpredsjednik Mreže mladih Hrvatske (MMH). Nakon toga je postao predsjednik MMH-a te, paralelno, član Savjeta za mlade Vlade RH. Od 2007. do 2012. godine bio je predsjednik Zelene akcije. Godine 2006. sudjelovao je u pokretanju inicijative Pravo na grad, a 2010. u osnivanju istraživačke i zagovaračke organizacije Grupa 22, čiji je i danas aktivan član. Od 2012. do 2015. bio je član Savjeta za zaštitu okoliša i održivog razvoja Vlade RH. Do osnivanja političke platforme Zagreb je NAŠ! nije bio član niti jedne političke stranke.

Tomašević je i na međunarodnoj sceni bio aktivan, pa je tako na UN-ovom Svjetskom samitu o održivom razvoju 2002. sudjelovao kao član službene hrvatske delegacije iz redova civilnog društva i bio jedan od koordinatora Svjetskog pokreta mladih za održivi razvoj. Od 2003. do 2005. bio je član Savjeta mladih UN-ove agencije za okoliš (UNEP). Sudjelovao je na 10-ak UN-ovih konferencija o održivom razvoju.

Kako je kazao, za gradonačelnika Zagreba kandidirao se ‘da zajedno sa sugrađanima stvara Zagreb koji je otvoren, dinamičan, zelen, živ, održiv, pravedan i koji je na svjetskoj listi najpoželjnijih gradova za život’, kazao je Tomašević.

Borio se za Varšavsku ulicu i Kamensko

Tomaševića je dio javnosti upoznao kada je prije otprilike deset godina bio dio prosvjeda u Varšavskoj ulici te prosvjeda za Kamensko. Također je radio protiv privatizacije zagrebačke Čistoće.

Kao prioritet u Zagrebu istaknuo je jeftinu i kvalitetnu komunalnu uslugu i svim građanima dostupne javne usluge poput vrtića, škola, bolnica i staračkih domova. Također se zalaže za povećanje zaposlenosti (poseban naglasak na mlade), zelenu industrijalizaciju, kroz instrumente zelene javne nabave i razvoj društvenog poduzetništva.