MLADIĆ KOJI JE OTIŠAO U IRSKU: ‘Uvijek sam se pitao jesam li idiot? Ljudi, nemojte više gubiti vrijeme…’

U jednoj od Facebook grupa koje okupljaju hrvatske iseljenike, Boris V., mladić koji je otišao živjeti i raditi u Irsku, ostavio je zanimljiv komentar koji se svidio mnogima.

Priču mladića koji je otišao živjeti i raditi u Irsku, kao i razloge zbog kojih se na to odlučio, prenio je portal CroExpress.

Objavu prenosimo u cijelosti u nastavku:

‘Ako niste uhljeb, guzonjin sin ili politički krpelj neke od naših vodećih stranaka, sigurno ste se u vašem životu kao i ja pitali, kako to da kod nas ljudi koji su totalni debili, nekulturni, bezobrazni i neobrazovani imaju toliko novaca, uspješni su, slavni i zaobilaze zakon i pravila bez posljedica. Zašto?



Ja sam se uvijek pitao da li sam ja onda idiot? Zaostao? Nesposoban ili nešto drugo nije u redu sa mnom, jer u našem hrvatskom okruženju ne mogu postići ništa više od toga nego da preživim mjesec? Da li će tako biti do kraja života? Postoji li mjesto gdje je drugačije i gdje se neke druge kvalitete više cijene i nagrađuju?

E pa upravo to sasvim neobično iskustvo sam doživio u Irskoj, gdje za svo čudo moj poslodavac zaista cijeni rad, trud, angažman, poštenje, iskrenost, odgovornost prema poslu i klijentu. Je*ote, ne možeš vjerovati pa onda iz iskustva pričekaš sa euforijom jer misliš možda je to samo na početku, međutim kad se to nastavi mjesec za mjesec pa ti se nagovijesti povišica i više rangirano radno mjesto, shvatiš da nisi ti idiot, da nisi nesposoban i da je zapravo sve u redu s tobom.

Okruženje u kojem si bio je nezdravo i loše i onda tako nekako ispunjen nečim čudnim, novim, ali ful dobrim, počneš i na život i stvari malo drugačije gledati, vedrije, toplije i prije svega zdravije.

Ljudi, nemojte više gubiti vrijeme, zdravlje i živce u Bankarskoj/HDZ/SDP-ovskoj prčiji. Pod krinkom nacionalizma su nas pokrali i domovinu nam rasprodali. Ponosan sam što sam Hrvat i zauvijek ću voljeti svoju domovinu, ali hrvatska država… Fuj.’