MLADI UBOJICA OSUĐEN NA 38 GODINA ZATVORA: Čak 30 puta izbo je mladića (22): ‘Čuo sam glasove u glavi, rekli su mi da smaknem tog vraga’

Županijski je sud u Rijeci osudio 24-godišnjeg Dinu Kulišeka na 38 godina zatvora zbog ubojstva i pokušaja ubojstva.

Kulišek je ubio 22-godišnjeg Ivana Jagodića, a pokušao je ubiti i 19-godišnju Meriem Demo koja mu je bila djevojka. Osim zatvorske kazne, Kulišek mora platiti i sudske troškove u iznosu od 53.000 kuna, javlja 24 sata.

Nezadovoljan presudom, cijelo vrijeme je vikao, a naposljetku su ga iz sudnice ispratila petorica policajaca.

‘Ovo je sramota za hrvatsko pravosuđe, ne moram ja ovo slušati, je** se vama za pravdu…’, vikao je Kulišek.



Majka ubijenog, Jadranka Volarić presudom je zadovoljna. Smatra da je presudom poslana poruka svima koji ubuduće počine neki zločin da ‘obrana na neubrojivost neće proći’.

‘Nijedna presuda neće vratiti mog sina, ali zadovoljna sam jer sam tri godine živjela za ovaj dan. Moj sin sigurno danas ovo gleda, a ja i dalje ponosno izgovaram njegovo ime. Danas dajem počast njegovoj nevinoj duši’, rekla je Volarić i dodala da joj Kulišekova obitelj nikad nije izrazila sućut.

Ubojstvo se, podsjetimo, dogodilo u srpnju 2014. godine, kad je Dino Kulišek usmrtio Jagodića s 30 uboda nožem. On ga je za to vrijeme u strašnim bolovima molio da prestane. U stanu je za to vrijeme bila i Jagodićeva djevojka, a kad je Kulišek shvatio da je ona svjedokinja ubojstva, pokušao je i nju ubiti zadavši joj dvadesetak uboda nožem. Molila ga je da prestane, ali nije ju poslušao. Preživjela je zahvaljujući tome što se pravila mrtva, a liječnici su joj kasnije spasili život.

Kulišek se na suđenju branio rekavši da je sanjao vraga s rogovima koji je imao Jagodićevo lice. Čuo je glasove i sve pripisivao Jagodiću.

‘Mislio sam da ću ubiti zlo ako ubijem vraga. Ako nastupi smrt Sotone, onda prestaje zlo. Čuo sam glasove u glavi, oni su me nagovarali na to. Govorili su mi da imam misiju, da moram ubiti vraga, nožem u srce. Pukao mi je film. Na kraju sam mu pokucao na vrata, napravio to što sam napravio i otišao’, rekao je, javlja 24 sata.