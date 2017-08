MLADI PAR IZ OSIJEKA PRESELIO U ZAGREB PA POŽALIO: ‘Svi su nas gledali kao izbjeglice, jadne ljude s istoka Hrvatske’

Za obitelj Major iz Slavonije može se reći da su pravi primjer one poznate izreke: “iznimka koja potvrđuje pravilo”. Iako su se najprije kao i druge brojne obitelji odlučili na odlazak iz Slavonije, u drugom su gradu zaključili da je doma ipak najljepše. “Dobili smo stalni posao, ali izgubili smo osmijeh pa smo se vratili kući”, rekli su po povratku.

Već smo naviknuli čitati i slušati priče o brojnim obiteljima koje napuštaju Hrvatsku u potrazi za boljom i sigurnijom budućnosti. Najčešće se ta bolja i sigurnija budućnost promišlja u Irskoj, Njemačkoj ili skandinavskim zemljama. Put obitelji Major bio je donekle različit jer se oni nisu odselili u inzozemstvo, ali iz rodnog Osijeka također su poželjeli otići. Frustracije, nezadovoljstvo zbog nepronalaska posla i loša financijska situacija natjerali su ih da sreću okušaju u Zagrebu. Iako su oboje u relativno kratkom roku u metropoli pronašli posao, tempo života i malo vremena koje je ostalo za posvetiti obitelji, bili su ključni razlozi za povratak u Osijek.

‘S obitelji sam provodila sat vremena dnevno’

Petra i Daniel Major su u Osijeku odlučili pokrenuti i svoj vlastiti posao, obrt za čuvanje djece s kojim kreću uskoro.

“U Osijeku sam sedam mjeseci čekala mjesto odgojitelja-pripravnika i nisam ga dobila, a kako Daniel u to vrijeme nije radio, odlučili smo otići u Zagreb. Nismo željeli otići iz Hrvatske, nego smo se odlučili za Zagreb, gdje je suprug u roku deset dana dobio posao pomoćnoga kuhara i dostavljača u vegetarijanskom restoranu. Kad sam krenula na stručno osposobljavanje, počela sam stažirati u jednom od najboljih privatnih waldorfskih vrtića u Hrvatskoj, no nisam se ni profesionalno ni ljudski složila sa sustavom rada. Osim toga, mi smo kao obitelj provodili zajedno sat vremena dnevno, a do posla sam putovala sat i pol i isto toliko natrag. Ubrzo sam shvatila da sam u Osijeku bila nezadovoljna što nemam posla, ali ipak s osmijehom na licu, koji sam u Zagrebu, iako smo se s dvije plaće financijski oporavili, izgubila”, rekla je 29-godišnja odgojiteljica koja je zajedno sa suprugom početkom ljeta vikendom putovala u Osijek i pripremala teren za povratak, piše Glas Slavonije.



U međuvremenu su saznali da je država povisila poticaj za samozapošljavanje na 35.000 kuna pa su odlučili dati otkaze u Zagrebu i unajmiti prostor u Osijeku te otvoriti “Sofijin kutak”, obrt za čuvanje djece, inače drugi na području Osijeka.

‘Zagreb pruža više šanse, ali…’

“Zagreb, istina, pruža više šanse, no život je drukčiji pa smo se, kad smo dobili ideju za otvaranje obrta, ipak odlučili vratiti u Osijek. Ondje su nas gledali kao izbjeglice, jadne ljude s istoka Hrvatske. Istodobno, više nisam mogao čitati o tome kako Osijek propada, o čemu se gotovo svakodnevno piše. Petra i ja smo plakali čitajući takve naslove i odlučili doći kući”, rekao je Daniel Major.

Njegova supruga je pak poručila svima koji se dvoume da otiđu u druge gradove, mjesta ili zemlje, ali da povratak kući uvijek imaju negdje na pameti.

“Idite upravo onoliko dugo koliko vam treba da biste upili iskustvo, a potom se vratite natrag u Osijek jer ćete pridonijeti svojoj zajednici na najadekvatniji način. Treba otići kako bi se vidjele te razlike između kvalitete života u Osijeku i Zagrebu. I odlazak i povratak nisu nam bili lake odluke, no mi smo ih donijeli i ne žalimo za tim”, zaključila je Petra.