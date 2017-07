‘SVE ĆU OBJAVITI NA FACEBOOKU’: Mladi načelnik smislio kako će se obračunati s bahatim vozačima, mnogi se prilično neugodno iznenadili

Mladi načelnik općine Tribunj ogorčen je problemom nekulture parkiranja osobnih automobila na mjestima na kojima to nije dozvoljeno, a ističe da se to najviše događa u priobalnim mjestima tijekom turističke sezone. Odlučio je tome stati na kraj, a sve je objavio na svojoj Facebook stranici.

29-godišnji Marko Grubelić načelnik je općine Tribunj, a inače je magistar ekonomije. Na svojoj je Facebook stranici sve zamolio da poštuju prometne propise vezane uz vožnju automobilima kroz Općinu Tribunj, a poziva i na poštivanje zabrane zaustavljanja i parkiranja. Unatoč zabranama, Grubelić kaže da se prekršaji svakog dana iznova ponavljaju. Kao primjer navodi svakodnevno parkiranje na nogostupu kraj Tržnice, zbog čega se, ističe Grubelić, uništava nogostup, zaustavlja promet i onemogućava prolaz roditeljima s dječjim kolicima.

‘Zar pojedince nije sram parkirati vozila na mjesto predviđeno za invalide, a da pritom nisu invalidi? Zar vas nije sram izići iz automobila, dignuti stupiće i mrtvo-hladno proći preko mosta iako je zabrana prometovanja , dok djeca i turisti bezbrižno šeću oko našeg starog sela? Zar vas to isto nije sram napraviti na motoru?’, pita se Grubelić.





Dodaje i da je prolazak automobilima po plaži posebna priča. Unatoč zabrani prometovanja po plaži koja traje cijelo ljeto, mnogi i dalje automobilima prolaze plažom. Ističe da se svi trebaju ponašati u skladu s time da je Tribunj turističko mjesto.

‘I onda kada prometni redar krene lijepiti kazne, onda on ne valja? Do jučer je lijepio opomene, a od danas će lijepiti kazne. Dragi ostali sumještani koji ne rade ništa od navedenog, odnosno sumještani koji se drže propisa, svaka vam čast. Također, pozivam svih vas da usmeno upozorite svakoga tko krši propise da to prestane raditi. Naime, radite dvostruku uslugu – jednu Općini Tribunj, a drugu džepu te osobe.’

Načelnik ističe da njegov cilj nije kažnjavanje sumještana te upravo zbog toga lijepi obavijesti. Ipak, nekad nema drugog izbora nego dijeliti kazne. Prekršaji ga toliko ljute da je odlučio uspostaviti svojevrsni stup srama.

Tako je na Facebooku već počeo objavljivati fotografije nepropisno parkiranih automobila, a poziva i druge da to čine.

‘Hvala svima koji se drže propisa i postupaju po znakovima. Znam da je ponekad teško igrati po pravilima, ali na kraju dana si zadovoljniji’, napisao je.

‘Osobno ću objavljivati slike svih prekršitelja propisa, njihovih automobila i motora i neka to bude svojevrsni „stup srama“. Ako moja baba Antica koja ponekad jedva na nogama stoji, može pješke ići svaku nedjelju u crkvu i isto tako vratiti se pješke nazad, zašto Vi ne bi mogli parkirati na centralni parking s kojeg ste za 5 minuta na svakoj željenoj lokaciji. Zaista, koji je Vaš izgovor?’, pita se načelnik Općine Tribunj.