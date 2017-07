MLADI KIRURG POSTAO GRADONAČELNIK, SAD ŽIVI I BEZ PLAĆE I BEZ NAKNADE: ‘Morao sam na dopust, pomoći će mi roditelji’

Novi gradonačelnik Ploča u iduća dva do tri mjeseca živjet će bez ijedne kune. Točnije, naknade se odrekao, a zbog količine obveza morao se po preuzimanju dužnosti “odreći” i plaće u bolnici.

Novi gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević (SDP), koji je u predizbornoj kampanji najavio kako neće uzeti gradonačelničku naknadu te će živjeti od plaće kirurga u splitskom KBC-u, trenutno radi i živi bez ijedne kune. I tako će iduća tri mjeseca.

Naime, Krstičević je nemjeravao paralelno raditi svoj dosadašnji posao te onaj gradonačelnički, no ispostavilo se da to neće biti moguće na početku, dok gradsku upravu ne postavi na noge i ne započne planirane projekte. Za to će mu trebati dva do tri mjeseca pa je u bolnici uzeo neplaćeni dopust.

“Bio sam svjestan od početka da to ne mogu odmah raditi paralelno, pa sam uzeo neplaćeno u KBC-u Split i ovdje radim dok ne napravimo te prve korake. Radim dnevno i po 15 sati jer neke stvari treba odmah pokrenuti, a trebat će mi još dva do tri mjeseca, dok ne revidiramo sve gradske tvrtke. Nakon toga ću početi raditi paralelno oba posla”, priča Krstičević za Dnevnik.hr dodajući kako se odrekao doprinosa za volonterski rad u Pločama.



U iduća tri mjeseca preživljavat će, kaže, uz pomoć roditelja s kojima trenutno živi, ali i uz ušteđevinu koju je stekao proteklih godina. “Uvest ću svoj tim u posao da možemo uspješno voditi grad i nastavit ću s liječničkim poslom. Upravo mi to daje mogućnost da nikome ne trebam podilaziti, da bih na idućim izborima prošao dobro”, kaže Krstičević, koji je preuzeo grad s minusom od 10 milijuna kuna, što je gotovo pola gradskog proračuna.

Plaća po zasluzi

Od svojih suradnika neće tražiti da postupe poput njega, ali ipak najavljuje neke promjene u primanjima. “S obzirom da imam mehanizme, ljude ću plaćati po zaslugama za radni proces. Gdje god budem mogao, nagrađivat ću ljude koji više rade, a smanjivat ćemo plaće onima koji rade neadekvatno i koji imaju mali obim posla. Primarno mi je zaštititi ljudsko dostojanstvo u vidu plaća, ali ljudi se moraju aktivirati”, kaže Krstičević.

Iako su oba posla kojima se Krstičević paralelno namjerava baviti naredne četiri godine vrlo zahtjevna, on je uvjeren da ih može raditi. “Jedini na gubitku sam samo ja, svjesno žrtvujem svoje vrijeme koje trebam provesti u profesionalnoj nadogradnji, ali te žrtve sam bio svjestan od početka”, kaže kirurg-gradonačelnik dodajući da mu nije teško izdvojiti svoje vrijeme za javno dobro i za svoj grad. Njegovu uspješnost, kaže, treba gledati po rezultatima grada, a kako će se “razvući” njegov je osobni problem.