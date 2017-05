MLADI POLITIČAR: ‘HDZ me proziva četnikom, a četnici su otjerali moju obitelj i spalili moj dom’

Mladi HNS-ovac Vedran Kunica iz Dubrovnika natječe se na predstojećim lokalnim izborima u Stonu. Požalio se kako iz redova HDZ-a stižu razni nazivi za njega, zbog čega je objavio poduži status na Facebooku.

‘Za 12 dana je 25. obljetnica oslobođenja Zamasline. U pozadini je moja obiteljska kuća u potpunosti uništena i spaljena, a ispred nje stonski branitelji među kojima i moj otac. Četnici su moju obitelj, kao i druge iz Zamasline, Zatona i Konštara, otjerali, a kuće i vlasništvo uništili i spalili. Nakon 25 godina zbog želje da doprinesemo svojoj Općini HDZ mene i druge mlade ljude proziva četnicima i želi nas otjerati, baš kao što je do sada to bio slučaj s velikim brojem mladih ljudi koji se nakon školovanja nisu vratili jer za to nije bilo uvjeta’, napisao je Kunica.