MLADA KORČULANKA JE HRVATSKA BAKA MRAZ: Već godinama pomaže sirotinji za Božić, a ove godine je otišla korak dalje

Doris Jurjević (34) iz otoka Korčule već se godinama bavi humanitarnim radom, no ove godine je odlučila kako će dobra djela proširiti i na susjedni otok Pelješac te Zagreb i Slavoniju.

Naime, u ovo blagdansko vrijeme postoje mnogi koji nemaju financijskih sredstava kojima bi omogućili sebi i svojima najbližima raskošan blagdanski stol i poklone za Božić pa je ova Korčulanka osmislila način na koji bi im najlakše mogla pomoći, piše Slobodna Dalmacija.

“Prošle sam godine došla na ideju osnovati facebook grupu u koju sam uključila svoje prijateljice spremne djeci uljepšati blagdane. U ovih godinu dana grupa Korčulansko srce narasla je do 400 članova. Prošle smo godine poslali desetak paketa, ove godine gotovo 40. Ne bih to mogla sama, uz moju desnu ruku Marinu, u svemu mi pomažu Nikolina, Marina, Tereza, Ivana, Suzana i moja sestra Koni“, rekla je za Slobodnu Doris.





Djeci kojoj pomažu i šalju pakete ne znaju imena pa je dječaku “pod brojem 28”, kako ga nazivaju, uspjela, uz pomoć drugih članova grupe, nabaviti tablet koji mu pomaže u razvoju jer pati od ozbiljnih poteškoća. Novac je prikupljen tako što je u korčulanskom caffe baru postavljena kutija u koju su Korčulani mogli ubaciti dobrotvorni prilog- U samo nekoliko dana Doris je sakupila više od četiri tisuće kuna, a tablet je kupljen i dostavljen dječaku. S ostatkom sredstava Doris je pripremila nekoliko paketa za udrugu Betlehem u Zagrebu, samohrane majke i njhovu djecu te za samohranu majku iz Slavonije s petero djece.

Od Centra za socijanu skrb u Korčuli dobila je listu od 35 najugroženije djece s Korčule i Pelješca. Popriličan odaziv članova grupe, ali i drugih Korčulana, rezultirao je s 35 velikih poklon paketa. U svakom poklonu mogu se pronaći pahuljice, čokolino i nutela, za stariju djecu tu su još higijenske potrepštine i odjeća, a za mlađe igračke i slatkiši.

Dorisin suprug Renato je rekao kako se ona pakirajući poklone čas smije čas plače razmišljajući hoće li se poklon svidjeti trogodišnjoj curici i hoće li osmogodišnji dječak biti zadovoljan igračkom.

Doris je sama potom pojasnila kakve joj se emocije javljaju kad pakira poklone koji će onda razveseliti neko dijete.

“Kad mogu nekome pomoći, pogotovo djetetu, to me ispunjava, to sam ja. Dok pakiram poklone osjećam i tugu i radost, tužna sam jer ta djeca nemaju ništa, a radosna jer ću ih razveseliti”, rekla je. Osim humnitarnog rada, Doris već više od 15 godina organizira dolazak Djeda Božićnjaka u Gradski kotar Sv. Antun. Djedica donese 100 poklona za najmlađe uz pratnju motorista iz moto kluba Korkyra riders iz Smokvice.