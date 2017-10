MJEŠTANI SELA IZ KOJEG POTJEČU TODORIĆI: ‘Našeg Ivicu su uništili Amerikanci jer im se zamjerio kada je Kineze i Ruse pitao za novce’

Obitelj najčuvenijeg i trenutno najiščekivanijeg Hrvata, Ivice Todorića, potječe iz Zmijavaca, sela u Imotskoj krajini.

U Zmijavcima je rođen Ante Todorić, otac svrgnutog vlasnika Agrokora dok je Ivica Todorić svijet ugledao Kloštar Ivaniću nadomak Zagreba. Ipak, zanimljivo je čuti što Zmijavčani misle o aktualnim zbivanjima u čijem je središtu njihov zemljak. Slobodna Dalmacija donijela je reportažu iz tog sela, a iz koje donosimo najzanimljivija viđenja mještana o Todorićevim nedaćama i slučaju Agrokor.

“Zakon za mene i Todoriće nije isti”

“Ma nu, jel to cirkus? Todoriću fale milijarde i godinan niko ništa, a mene doli u vas na Žnjanu radi obična kokuruza prijavilo!? Došlo, brajo, šest kompanjola po mene, a u korpi ništa nisu našli – pa goni u stanicu lipo kod Jokera. Držalo me, bogati, do ponoća ka najvećeg kriminalca”, kazao je Stjepan Gabelica koji, kako reče, živi od prodaje kuhanog i pečenog kukuruza turistima. Njega su, kaže, prijavili savjesni građani jer je odjavio obrt.



“Jel ti vidiš da je ovo smišna država i da zakon za mene i Todoriće nije isti? Prošlo lito uvatili dicu sa šesnest krofni i sedamnest kokuruza u Makarskoj – obilježilo ih za cili život. A šta će, dica, bogati, radila; a jel bolje to nega da kradu i žicaju? I ne moramo mi to samo sa Todorićen uspoređivat, dovoljno su ti doli oni sa kafićin. Svi, brajo, nelegalni – a on meni govori “ne smiš tu kukuruze prodavat”, a od sto i pedeset iljada kuna prometa dnevno – nije ni deset posto prijavio”, kazao je Gabelica novinaru Slobodne Dalmacije.

“Osim Konzuma u Glavini nije ništa napravio”

Ivan Medvidović kaže da osim Konzuma u Glavini, ništa za Imotsku krajinu nije napravio, dok umirovljenik Marijan Šabić tvrdi, pak, da zna tko je kriv za Todorićeve nevolje.

“Kad je on vidijo da iz Europe bankari pomažu ove njiove trgovačke lance – a bogati, to jin je davalo kredita s jedan, dva posto ma samo da glavnicu vrate, a on kamate po dvanajst posto krvavo plaća – Ivica ti uputi svoje emisare u Kinu! (…) I obeća im pedeset posto udjela u svojin firman”, objasnio je dodavši da je Amerikance razbijesnilo što je Todorić “novce pita” kod Kineza i Rusa.

“Tad je na nj hajka krenila! Ivica je prije ovde počejo, a kako mu na Zapad nisu dali, a ovdje mu usko tržište, šta će Hrvatska, mala zemlja – on ti se na Balkan širijo. To je u njega u glavi bilo. On nije je moga opstat od Lidla, Kauflanda i ostalih, i zato se on s Rusin i Kinezin sprpa”, tvrdi Šabić koji dodaje da nema kome Todorić nije pomagao i davao.

Svima je davao pa ih poslije ucjenjivao

Objasnio je usput i ideološko zaleđe Todorićevih.

“Njegov dida je bijo vjernik ka i svi njegovi, a Ante Todorić je odma posli rata bijo skojevac. I on ti je stalno bio u Partiji, i to među vodećim. On je, što se tiče komunističkog režima, bio uglednik, ali je strada za vrime Savke jer je nju financira. On ti je bijo direktor “Agrokombinata”, šta je obuhvaća sva poljoprivredna dobra u Slavoniji, i on je tada proizvodio najjeftinija jaja i kokoši u Europi”, kazao je.

Za razliku od prethodnog sugovornika, Šabić kaže da je Todorić puno učinio za svoje zemljake.

“On je Imoćane, između ostalog, i u Zagrebu zapošljava! Njemu je njegov ćaća Ante reka: “Ivica, mene je politika uništila! Pazi, sine, da se i tebi ne dogodi isto!” A svakoga je ka takvi moga podmitit. On je Mesiću kampanju financira, a i Budiši isto tako. O HDZ-u da i ne govorimo! Kol’ko su od njega pitali – on bi dava! Pa je unda on nji kašnje, za napredak svojih poduzeća – ucjenjiva”, ukratko je politiku ‘gazde’ Agrokora objasnio ovaj Zmijavčanin.

