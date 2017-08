OSOBNI BANKROT NESLAVNO PROPAO? ‘To me ugušilo, to su očajni ljudi koji nemaju ništa’

Prema posljednjim podacima osobni bankrot u prvih nešto više od godinu i pol dana zatražilo je manje od 1000 građana, točnije njih 993, što u odnosu na velik broj blokiranih iznosi svega 0,3 %.

Više od 330.000 je blokiranih, duguju 42 milijarde kuna, no otkako je 1. siječnja 2016. na snagu stupio Zakon o stečaju potrošača, osobni bankrot zatražilo je manje od 1000 građana. Prijavili su oko 620 milijuna kuna duga koji imaju prema 5.700 vjerovnika. Izdanih potvrda o neuspjelom sklapanju izvansudskih sporazuma je oko 660.

Struka i druge zainteresirane strane kažu kako je zakon više forma, nego sadržaj, u mnogo čemu neprimjenjiv u praksi. A, osobni bankrot, zapravo je postupak kojim se prezaduženim građanima, uz stručno posredovanje, omogućuje svođenje dugova na razumnu mjeru, a vjerovnicima naplata bar dijela potraživanja, piše Glas Slavonije.

Na taj se način izbjegavaju dugotrajni postupci ovrha i sudskih parničenja, a osobama koje su zapale u financijske probleme omogućuje se novi početak. Bankrot može pokrenuti svaka fizička osoba u svojstvu potrošača, ali i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja), uz uvjet da nema više do 20 vjerovnika te da joj obveze ne prelaze iznos od 100.000 kuna.



Ispunjenje preduvjeta

Preduvjet koji se mora ispuniti da bi se pokrenuo stečajni postupak je trenutak kada osoba najmanje 90 dana uzastopce ne može podmiriti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000 kuna. Prezadužena osoba tada ostvaruje pravo na novi početak i to na pet godina kušnje. Njegove financije i druge aktivnosti pomno prati povjerenik. Tako je u pravilu, no praksa je pokazala nešto sasvim drugo.

‘Zar da nekome sastavljamo jelovnik za svaki dan?! Tko će se time baviti?’, pita se stečajni upravitelj Zdravko Grubeša, koji kategorično odbija pomisao da bi išao polagati za povjerenika koji bi pomagao prezaduđenim osobama u financijskom preodgoju.

Izuzetno zahtjeva posao

Ivan Rude dosad je bio povjerenik u osam slučajeva, a potom se povukao.

‘Neću to više raditi, to je jedan vrlo zahtjevan posao i opterećenje. Vidio sam da će me to ‘ugušiti’ i razriješio sam se. S obzirom na to da sam i odvjetnik i stečajni upravitelj, nemam za tako osjetljiv posao ni terminskog, ni mentalnog kapaciteta. Kompleksniji je to i zahtjevniji posao nego što izgleda’, kazao je Rude za Glas Slavonije.

Za sedam od osam svojih stranaka kaže kako su imale dug, a praktično nemaju nikakve imovine.

‘Moraš ih kontrolirati pet godina. A, što da im kontroliraš kada nemaju ni prihoda ni imovine. Ako i imaju socijalu, kako da od te mizerije kao povjerenik da im odredim koliko im ide vjerovnicima, a koliko ostaje za život?! Jesu svi ti ljudi bili kooperativni, razumni, ali to su očajni ljudi koji nemaju ništa. Ako mu je jedina imovina krov nad glavom, ako to proda, gdje je onda?’, govori Rude te dodaje kako povjerenicu ne ostvaruju dostatnu stimulaciju za takav posao.

Nezadovoljni i u Udruzi Blokirani

Ovim novim Zakonom nisu zadovoljni ni u Udruzi Blokirani gdje kritiziraju dugu i kompliciranu proceduru ulaska u stečaj potrošača.

‘Ona mora biti brža i jednostavnija. Ovako, zakon nema svrhu, to je mrtav zakon’, kazao je potpredsjednik Blokiranih Mario Strinavić te dodao kako nije samo problem u Ovršnom zakonu te da rješenje nije samo u njegovoj promjeni, nego u promjeni čitavog seta zakona, pa i ovoga.

‘Promjenom Ovršnog zakona ništa se neće dogoditi. Mi moramo osloboditi ljude od dugova, a to znači početi politiku razduživanja, a ona se isključivo može provesti prema ubrzanom stečajnom postupku’, kazao je že Strinavić te dodao kako to znači da svima koji su bili u blokadi duže od pet godina treba provesti skraćeni postupak, a sve nenaplativo da im se otpiše.