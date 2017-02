MISTERIOZNO PUTOVANJE: Zašto je SDP-ov trojac na račun stranke u listopadu putovao u Tiranu?

Bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović putovao je na račun stranke početkom listopada prošle godine u Tiranu i tamo se susreo s albanskim premijerom Edijem Ramom, piše Jutarnji list u svom tiskanom izdanju od srijede.

Pretpostavka je da je tamo išao dogovoriti budući privatni angažman – pružanje konzultatntskih isluga albanskoj Vladi na putu za ulazak u Europsku uniju. Na taj put s Milanovićem su išli, također na račun SDP-a, i tadašnji član Predsjedništva stranke Branko Grčić te Daniel Mondekar, koji tada nije bio ni na kakvoj funkciji u stranci. Sasvim je nejasno zašto su mu troškovi tog putovanja, smještaj u hotelu s pet zvjezdica i dnevnice plaćeni iz SDP-ove blagajne.

Sastanak s albanskim premijerom

Nejasno je i zašto je stranka platila troškove putovanja Milanoviću koji je u Tiranu očito išao privatnim poslom. Milanović je, podsjećamo, u studenome prošle godine osnovao konzultantsku tvrtku EuroAlba Advisory, zbog čega je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo postupak.

Jutarnji list je u posjedu putnih naloga i računa s ovog putovanja iz kojih se vidi da su putni nalozi za službeni put 5. i 6. listopada ispunjeni još 15. rujna, dakle svega četiri dana nakon izbora. Svrha putovanja bila je “sastanak s predsjednikom Vlade Albanije”.



Milanović spustio slušalicu

Putovanje je organizirala agencija Atlas čiji je račun na iznos od 8.494 kune izdan 12. listopada. U stavci ‘opis usluge’ navedeno je: “The Plaza Tirana, 5*, 1 x jednokrevetna soba. Količina 1. Iznos: 2466 kuna. Aviokarta, Zoran Milanović i Branko Grčić, Ljubljana – Tirana – Ljubljana. Količina 2. Iznos: 5668 kuna. Međunarodna karta. Količina 2. Iznos: 360 kuna.”

Nositelj drugog računa je Daniel Mondekar (inače vlasnik obrta Euro Navigator). Na njemu se navodi boravak u hotelu u trajanju od 5. do 7. listopada. Pod opisom usluge također piše “The Plaza Tirana, 5*, Tirana, 1 x jednokrevetna soba. Količina 1. Iznos: 2466 kuna. On je, međutim, do Tirane putovao rent-a-carom.

Na upit o ovom putovanju novinarke Jutarnjeg lista Milanović je samo spustio slušalicu…