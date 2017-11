MISTERIJ NESTANKA PRVOG ZAGORSKOG MILIJARDERA: ‘Otišao sam zbog privatne situacije. Neki polude ili se bace s mosta, ja sam otputovao’

Nakon gotovo tri godine izbivanja iz Hrvatske, tijekom kojih nitko, pa ni obitelj navodno nije znala gdje se nalazi Božidar Gorup, taj se zagorski milijarder ovog mjeseca vratio kući. Dok se u selu vesele i spremaju proslavu u njegovu čast, još ostaje nepoznato zašto je Gorup otišao i što se točno za to vrijeme događalo.

Večernji list piše da se supruzi javio prošlog tjedna i rekao joj da dolazi kući. U posljednje je dvije godine živio u Ukrajini, gdje je imao žitna polja, no ne zna se što je s njima bilo. Prije toga navodno je vrijeme provodio u Manili na Filipinima.

NAKON DVIJE GODINE POTRAGE VRATIO SE MISTERIOZNO NESTALI ZAGORSKI MILIJARDER: ‘Vratio se jučer živ i zdrav, iz Ukrajine, presretni smo’

‘Kad god je nekom nešto trebalo, Božek je pomogao’

Kad je njegova obitelj policiji u Klanjcu rekla da se vratio, njegovo je ime skinuto iz evidencije nestalih osoba.



‘Božek je uvijek bil dobar, kad god bi nekom nekaj trebalo, došel bi k njemu kucati na vrata i Božek bi pomogel. Mislim da mu sad moramo vrnut uslugu, kad se odmori i ak bu dobre volje, bumo priredili feštu njemu u čast’, rekao je jedan mještanin u kafiću.

‘Otišao sam zbog privatne situacije u kojoj sam se našao. Neki u takvim situacijama polude, drugi se bace s mosta, a ja sam otputovao. U kompaniji sam ostavio partnera i mojim odlaskom zapravo ništa nije bilo zakočeno. Ostao je menadžment koji je vodio tvrtku. Kad sam se vratio, javio sam se svima kojima sam trebao’, rekao je za Večernji list Božidar Gorup koji je nestao u siječnju 2015.

Policija je znala da je Gorup bio na Filipinima, no odgovor tamošnje policije nisu uspjeli dobiti. U međuvremenu, njegov se nestanak zapravo vodio kao svojevoljni odlazak. Mnogi su nagađali o razlozima njegova odlaska, posebice zato što je u to vrijeme došlo do kraha njegovog poslovnog carstva, zbog čega je mnogima ostao dužan. Nakon 2012., kad je bilo zlatno doba njegove kompanije, došlo je do velikih gubitaka pa vjerovnicima nije isplatio milijunske iznose. Među njima su bili i Petrokemija i njemački Bayer. Unatoč mnogim dugovima, nitko od vjerovnika nije ga kazneno prijavio pa za Gorupom tijekom razdoblja nestanka nije bila raspisana tjeralica.

Obitelj nije znala gdje je?

Iako je obitelj tijekom cijelog vremena Gorupova nestanka tvrdila da ne zna gdje je, navodno im se u nekom trenutku javio pa su se svi primirili, a po selu se pričalo i da je ‘tu negdje’ kad mu se ženio sin.

Iako za sada sam ne želi reći ništa osim da je otišao iz privatnih razloga, upravo zbog njegove šutnje po mjestu su se širile razne priče i nagađanja, pa čak i ona da ga je netko likvidirao.

Sada se vjerojatnije čini da je otišao sasvim planirano jer se ispostavilo da je najbližim suradnicima prije odlaska rekao da tvrtka neće još dugo te da bi si oni trebali naći neki drugi posao.

Vratio se jer zna da je Todorić na koljenima?

Nakon toga je s računa podigao 50 tisuća eura, a jednog zaposlenika s novcem za put uputio u Beograd i rekao mu da tamo uzme njegov BMW i odveze ga u Zagorje.

Iako ga većina naziva ‘dobrim zagorskim tajkunom’, a u selu već spremaju feštu u čast njegova povratka, priča se da se tijekom svojeg poslovanja mnogima zamjerio, između ostalih, i Ivici Todoriću. Možda se upravo zato sada Gorup i vratio kući, jer zna da je i Todorić poražen.

Njegov je brat Damir svojevremeno rekao da se Božidar okružio ljudima koji su mu zabijali nož u leđa te da se o tome može napisati knjiga, no nije htio reći o kome se točno radi.